Johan Kody: "El sueño es quedar primeros; el objetivo, clasificarnos para los play-off"

El pívot de Camerún, Johan Ernest Bitjaa Kody, cumple su segunda temporada en Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia, pero llegó a España en 2008 y lleva en el baloncesto español senior-absoluto desde la temporada 2011-2012. Desde entonces ha jugado en Sabadell, Alicante, Albacete, Zamora, l'Hospitalet, Cáceres, Burgos, Jairis y Cartagena, tanto en LEB Oro como en LEB Plata.

Kody acaba de cumplir 400 partidos en competiciones organizadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB). Lo hizo este pasado sábado en la victoria de Proinbeni en la cancha del CB Getafe.

En Gandia es uno de los tres capitanes del equipo junto a Javi Soler y Luis Ferrando. Sus estadísticas hablan por si solas. Ha participado en los 18 partidos disputados por Proinbeni, 14 de Liga en Segunda FEB y los 4 de la Copa de España con un promedio de 24 minutos en pista, 9,3 puntos, 6,6 rebotes y un 14 de valoración. Su principal virtud es la regularidad.

El pívot camerunés destaca por su regularidad / UpB Gandia

Kody (3/4/1993-Yaoundé (Camerún)-2,08 metros) ha vivido de todo y se siente orgulloso de su trayectoria. "Son muchos entrenamientos y muchos partidos y después de tanto tiempo lo mejor es que sigo haciendo el deporte que me gusta".

Sus mejores recuerdos, confiesa, "aparte de esta temporada con Gandia", son los ascensos con el Tizona Burgos, aunque fuera en pleno Covid, y Cartagena hace dos años, ambos a LEB Oro.

El peor es una lesión que le tuvo dos años en el dique seco hace ya bastante tiempo, "casi al principio de mi llegada a España". Kody se siente afortunado porque "no he tenido desde entonces ningún percance grave",

Con la mente puesta en la presente campaña, el pívot africano destaca que "nadie se esperaba que el equipo fuera líder a la mitad del campeonato, pero eso es fruto del trabajo diario y de nuestra filosofía de juego, que nos inculca el entrenador. Vamos todos a una y eso se nota en los partidos".

Cuando se le pregunta a Kody hasta dónde puede llegar Proinbeni en la Liga de Segunda FEB 2025-2026, el camerunés lo tiene claro: "el sueño es quedar primeros y el objetivo es meternos en los play-off".

Para no despertar del sueño, Proinbeni debe ganar este sábado a Amics Castelló en el duelo de colíderes del campeonato. "Se trata de un partido muy bonito de jugar y para los aficionados. Tenemos el máximo respeto por el rival, que es un señor equipo y está hecho para ascender, pero nosotros jugamos en casa, ante nuestra afición, y tenemos a favor el average por los 20 puntos de diferencia que les sacamos cuando les ganamos en su cancha en la primera vuelta".