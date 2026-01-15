Piles somete a votación popular el nombre del nuevo colegio público

El Ayuntamiento de Piles ha puesto en marcha un proceso participativo para elegir el nombre del nuevo colegio público de la localidad, que actualmente se encuentra en fase de construcción.

La votación tendrá lugar el domingo 25 de enero de 9 a 13 horas en el Ayuntamiento y se elegirá entre tres nombres propuestos por la comunidad educativa de Piles: "La Pau", "Torre de Piles" y "Voramar".

Para poder participar hay que cumplir los siguientes requisitos: Estar empadronado o empadronada en Piles a fecha 31.12.2025 y tener 16 años o más en la misma fecha.

El derecho al voto se extenderá a cualquier persona, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos anteriores y se acreditará con la comprobación de su inclusión en el padrón municipal y la comprobación de su personalidad mediante el carné de identidad, carné de conducir o pasaporte.

El nuevo colegio pilero tendrá dos líneas completas, con 12 aulas de Primaria, 6 de Infantil, un gimnasio y comedor, entre otras instalaciones, y se ha tramitado a través del pla Edificant que se puso en marcha por parte del anterior Consell de la Generalitat. Su capacidad alcanza las 486 plazas escolares.

Si no surgen imprevistos y según apunta la alcaldesa, Cristina Fornet, el nuevo centro estaría a punto para el curso 2026-2027.