Prieto saca pecho del dinamismo de Gandia incluido el sector inmobiliario

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, presidió este miércoles por la tarde, en el salón de plenos del ayuntamiento, la primera reunión del año del Consell Econòmic i Social, un órgano consultivo que tiene como objetivo consensuar la estrategia de la ciudad e impulsar su economía a través del diálogo y la corresponsabilidad entre los diferentes agentes implicados.

En este foro el alcalde dio cuenta de los presupuestos de 2026, que el pleno aprobó en diciembre, y expuso los principales indicadores socioeconómicos y financieros, que, en su opinión "consolidan el crecimiento económico de Gandia con más empleo, especialmente juvenil, menos deuda municipal y una renta familiar en claro aumento".

Entre esos datos el alcalde se refirió a la vivienda y al sector inmobiliario, "que ha retomado el dinamismo en la ciudad". Así, comentó que el ayuntamiento tramitó en 2025 un total de 1.983 declaraciones responsables y 348 licencias de obra, para construir o reformar viviendas. De estas últimas, 25 corresponden a edificaciones unifamiliares y 5 a plurifamiliares, que suman 103 viviendas. Un dato significativo es que en 2025 se reactivaron ocho edificios que quedaron paralizados, que supondrán la creación de 128 viviendas nuevas.

En materia de empleo Gandia cuenta con 1.712 personas ocupadas más que hace dos años, cosa que supone un incremento del 8%. Además, el número de personas desocupadas se redujo en 486 respecto de diciembre de 2024. Desde 2014 el paro ha disminuido un 47%, con reducciones especialmente significativas entre la población joven y las personas de entre 25 y 44 años.

Así mismo, el alcalde resaltó el impulso a la actividad empresarial. Gandia cuenta ya con 5.166 empresas, frente a las 4.988 de 2024, y sumando los autónomos con trabajadores, la cifra asciende a 10.564 negocios. El Punto de Atención al Emprendimiento (PAE) ha asesorado 123 proyectos y ha contribuido a la creación de 22 nuevas empresas durante 2025.

Respecto del turismo, de junio a septiembre la temporada alta se consolida con ocupaciones hoteleras superiores al 86% desde 2023 y logra el 90% en 2025. Y la ocupación hotelera en temporada baja crece en más de tres puntos desde 2023, superando el 64%.

Prieto también subrayó el fortalecimiento del sector industrial con las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) en los polígonos Alcodar y Benieto, el sector Sanxo Llop y la tramitación del Plan de Interés Autonómico de Ale Hop.

Por otro lado, según el INE, la renta media neta de las familias experimentó un incremento del 36% desde 2015, superando la media de la Comunitat Valenciana. De 23.753 euros en 2015 se ha pasado a 32.250 euros en 2023.

Presupuestos

El cuanto al presupuesto municipal de 2026, con un montante de 108,2 millones de euros, los fondos destinados a los servicios básicos aumentan un 10,4% hasta los 23 millones de euros, con mejoras en limpieza, mantenimiento, viales y seguridad, al tiempo que consolidan políticas sociales.

Para 2026 la inversión municipal se duplica hasta llegar a los 20 millones de euros, cosa que representa el 18,4% del presupuesto total. Entre los proyectos estratégicos figura el desarrollo del sector Sanxo Llop, el pabellón Gandia Arena y la transformación del puerto. Sumadas las aportaciones otras administraciones y de los fondos europeos, la inversión global prevista se sitúa alrededor de los 130 millones de euros.

Siguiendo con las cuentas municipales, el principal lastre es la deuda municipal. Gandia cerrará 2025 con una deuda de 252 millones de euros, aproximadamente 100 millones menos que el 2015, lo cual representa una reducción del 30% en diez años. El concejal de Hacienda, Salvador Gregori, apuntó que “para ponerlo en perspectiva, en 2015 cada ciudadano debía 4.666 euros; hoy esta cifra se ha reducido a 3.054 euros. Es un cambio significativo, aunque todavía queda trabajo para hacer”.

Hay otros indicadores financieros positivos, como el nivel de endeudamiento —deuda dividida entre los ingresos corrientes— que ha pasado del 400% al 257%, y el remanente de tesorería, que se mantiene positivo desde hace diez años.

El Periodo Medio de Pago a Proveedores en Gandia se sitúa en 16,4 días al cierre de diciembre, uno de los más bajos de España y la mitad del máximo legal permitido.

Prieto subrayó la importancia de compartir estas líneas estratégicas con los agentes económicos y sociales: “Hay mucho hecho y queda mucho por hacer. Las prioridades están claras y las hemos compartido para que la ciudad continúe avanzando desde el consenso y el trabajo conjunto, alejados del ruido y centrados en los retos y las oportunidades de la ciudad”.

Críticas del PP

El PP contestó al alcalde a través de una rueda de prensa. El portavoz popular, Víctor Soler, acusó al Gobierno local de “vivir en una realidad paralela” y de “maquillar la verdadera situación económica y social de Gandia”.

Según Soler, “el alcalde socialista saca músculo sobre el incremento de la renta media de las familias, mientras el 30% de habitantes de Gandia se encuentran en riesgo de exclusión social y los vecinos de Gandia siguen sometidos a un infierno fiscal que se alargará hasta 2070 por comprometer el pago de la deuda hasta esa fecha”.

Soler también cuestionó otros datos, como en materia de turismo, "con la caída de rentabilidad", o "proyectos que se eternizan, como el Gandia Arena, la renovación de los tinglados y la finalización de Sanxo Llop".