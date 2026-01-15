Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ròtova conclou la via ciclopeatonal que uneix el poble i la urbanització de la Serreta

L'ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de València per valor de 157.829,18 euros

Així ha quedat la via de Ròtova

Així ha quedat la via de Ròtova / Ajuntament de Ròtova

Salva Talens

Gandia

El municipi de Ròtova ha conclòs les obres de la via ciclopeatonal que connecta el poble i la urbanització de la Serreta. Per a executar-la, l’Ajuntament ha rebut una subvenció directa de 157.829,18 euros de l'Àrea de Carreteres de la Diputació de València, i forma part de "Ròtova Canvi", el Programa d’Actuacions en Medi Ambient i Canvi Climàtic del municipi.

El regidor d’Urbanisme, Pedro Ciscar, explica que «la via uneix dos punts clau del municipi i compta amb una longitud aproximada d’uns 360 metres». Ciscar destaca que «millora la seguretat viària, ja que es tractava d'una carretera sense voral, amb el consegüent risc que això comportava tant per als ciclistes i vianants, els quals circulaven pel mateix camí que els vehicles de trànsit rodat». El projecte ha adaptat la via a persones de totes les edats i adequa la carretera i impulsa una mobilitat amb bicicleta o a peu.

Ròtova va rebre finançament per a la redacció del projecte objecte de la subvenció en l'exercici 2021 d'acord amb les línies de subvenció de l’estratègia Reacciona de l’àrea de Mobilitat i Medi Ambient de la Diputació de València, que fou, finalment, plasmat el 2023.

