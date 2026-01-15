Ròtova conclou la via ciclopeatonal que uneix el poble i la urbanització de la Serreta
L'ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de València per valor de 157.829,18 euros
El municipi de Ròtova ha conclòs les obres de la via ciclopeatonal que connecta el poble i la urbanització de la Serreta. Per a executar-la, l’Ajuntament ha rebut una subvenció directa de 157.829,18 euros de l'Àrea de Carreteres de la Diputació de València, i forma part de "Ròtova Canvi", el Programa d’Actuacions en Medi Ambient i Canvi Climàtic del municipi.
El regidor d’Urbanisme, Pedro Ciscar, explica que «la via uneix dos punts clau del municipi i compta amb una longitud aproximada d’uns 360 metres». Ciscar destaca que «millora la seguretat viària, ja que es tractava d'una carretera sense voral, amb el consegüent risc que això comportava tant per als ciclistes i vianants, els quals circulaven pel mateix camí que els vehicles de trànsit rodat». El projecte ha adaptat la via a persones de totes les edats i adequa la carretera i impulsa una mobilitat amb bicicleta o a peu.
Ròtova va rebre finançament per a la redacció del projecte objecte de la subvenció en l'exercici 2021 d'acord amb les línies de subvenció de l’estratègia Reacciona de l’àrea de Mobilitat i Medi Ambient de la Diputació de València, que fou, finalment, plasmat el 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios
- Los párkings públicos de Gandia ya son un aliado del pequeño comercio urbano
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva