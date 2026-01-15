Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ricard Pérez CasadoCalendario laboral 2026Temporal ValenciaSuicidio menorJosé Luis CanetEdificio RocaPuente festivoMagüi MiraVolta ciclista CV
instagramlinkedin

Segona victòria del trio de Montaner d'Almiserà i segona derrota de l'equip de Xeraco en la Lliga CaixaBank

El Trinquet de Bellreguard acull este dissabte dos partides de la màxima categoria professional d'hòmens

Els blaus van guanyar als rojos este dimecres a Guadassuar

Els blaus van guanyar als rojos este dimecres a Guadassuar / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) sumen la segona victòria en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí en guanyar per 25-15 l'equip de Vicent i Murcianet (Ajuntament de Xeraco), que cau derrotat per segona jornada consecutiva.

La partida, disputada este dimecres al Trinquet de Guadassuar va estar molt disputada i amb alternatives per als dos equips. El trio lloser va començar dos jocs dalt però Vicent i Murcianet van igualar a 10 i després a 15. La parella de Xeraco ho va intentar però no va poder amb l'ímpetu del trio de la Llosa de Ranes, que, amb dos jocs seguits, sentenciava.

El Trinquet de Bellreguard acull este dissabte dos partides de la competició en la màxima categoria d'hòmens. A les 17 hores s'enfronten Xeraco i Oliva (Vercher, Brisca i Ricardet) i, a continuacío, el trio Ajuntament de Senyera amb Iván, Momparler i Alejandro contra el de la Llosa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents