Segona victòria del trio de Montaner d'Almiserà i segona derrota de l'equip de Xeraco en la Lliga CaixaBank
El Trinquet de Bellreguard acull este dissabte dos partides de la màxima categoria professional d'hòmens
Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) sumen la segona victòria en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí en guanyar per 25-15 l'equip de Vicent i Murcianet (Ajuntament de Xeraco), que cau derrotat per segona jornada consecutiva.
La partida, disputada este dimecres al Trinquet de Guadassuar va estar molt disputada i amb alternatives per als dos equips. El trio lloser va començar dos jocs dalt però Vicent i Murcianet van igualar a 10 i després a 15. La parella de Xeraco ho va intentar però no va poder amb l'ímpetu del trio de la Llosa de Ranes, que, amb dos jocs seguits, sentenciava.
El Trinquet de Bellreguard acull este dissabte dos partides de la competició en la màxima categoria d'hòmens. A les 17 hores s'enfronten Xeraco i Oliva (Vercher, Brisca i Ricardet) i, a continuacío, el trio Ajuntament de Senyera amb Iván, Momparler i Alejandro contra el de la Llosa.
