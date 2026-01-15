Solo tres pruebas quedan del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna: La antepenúltima es en Rafelcofer

El Ayuntamiento de Rafelcofer y el CE Raboses organizan la X Carrera Popular Rafelcofer, antepenúltima prueba puntuable para el VIII Circuit Caixa Popuar Carreres Safor-Valldigna.

La prueba está programada este domingo 18 de enero a partir de las 9:30 horas. La jornada también incluye carreras infantiles las 11:15 horas, aproximadamente, al terminar la carrera absoluta.

El circuito tiene un recorrido semiurbano, con una distancia de 8.000 metros. También se establecen varios circuitos para las categorías infantiles con distancias de 60 hasta 2.6000 metros, dependiendo de las categorías existentes.

La línea de salida y meta en todas las distancias están en el Polígono 3, 2-6, de Rafelcofer. El tiempo máximo para efectuar el recorrido de la prueba absoluta será de 1 hora y 10 min. Transcurrido ese tiempo se cerrará el control de llegada. El recorrido será controlado y vigilado por la Policía Local, Protección Civil con la colaboración de voluntarios.

A todos/as los/las participantes de la prueba absoluta se les entregará la bolsa del corredor/a con diferentes obsequios de los colaboradores de la carrera. También habrá medallas conmemorativas a cada participante de las carreras infantiles y trofeo para los 3 primeros clasificados de las categorías benjamín, alevín e infantil, cadete, senior y veteranos A, B, C, D, E, F y G, tanto masculino como femenino.

También tendrán trofeo los 3 primeros clasificados locales masculinos y femenino de la población (empadronados en Rafelcofer) que participan en la prueba absoluta sin distinción de categoría.

Las inscripciones se formalizan en la página web www.crono4sports.es, mientras que las del día de la prueba serán a 10 euros y el corredor tendrá derecho a bolsa del corredor, pero no a trofeo. Las de los niños son a 2 euros tanto por web como el mismo día de la prueba. El plazo por internet se cierra este viernes 16 de enero a las 23.59 horas.