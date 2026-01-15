La Universitat Popular de Gandia ya imparte cursos en sus nuevas instalaciones
Los nuevos espacios se encuentran en el distrito del Raval-Benipeixcar
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado de la concejala de Educación, Esther Sapena, y de la presidenta de la Junta de Distrito del Raval, Maribel Codina, han visitado las nuevas instalaciones de la Universitat Popular de Gandia en el distrito del Raval-Benipeixcar.
Durante este primer cuatrimestre del curso 2025-2026 se están impartiendo en estos recintos talleres de cocina, cultura del vino, inglés A1 y A2, cerámica y restauración de muebles, con dos grupos dedicados a restauración y tres a cerámica.
Cabe recordar, que las inscripciones para el segundo cuatrimestre ya están abiertas desde el pasado lunes y hasta el 22 de enero en las oficinas de la UPG. El sorteo público de plazas será el próximo viernes 23 de enero y las matrículas se realizarán del 26 de enero al 6 de febrero.
