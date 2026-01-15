Vecinos de Canyades 1 en la playa de Oliva denuncian el abandono de la urbanización

Representantes de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Canyades 1, en la playa de Oliva, han denunciado públicamente el "abandono absoluto y prolongado" que sufre esta urbanización por parte del ayuntamiento, al tiempo que se quejan de "promesas incumplidas y silencio institucional".

"Hace más de tres meses el concejal de Urbanismo se comprometió a convocar una reunión a finales de octubre o principios de noviembre para informar sobre la situación y el futuro de la urbanización, pero a día de hoy, no hay reunión, ni explicaciones, ni respuestas, el silencio es total", apuntan.

Sobre las zonas verdes comentan que durante años "aunque de forma claramente insuficiente", al menos cada seis meses acudía una empresa privada a realizar labores de mantenimiento, pero actualmente "no se han realizado labores de mantenimiento en tiempo y forma y el sistema de riego ha desaparecido por completo: ya no quedan ni los aspersores, consecuencia directa del abandono continuado". "Recientemente, además, una actuación municipal mal ejecutada —dejando la hierba cortada sobre el terreno— ha terminado de arruinar cualquier posibilidad de recuperación".

Otra situación "inaceptable" es que llevan años con las tuberías de agua potable sin enterrar, discurriendo por la superficie. Esto provoca que en verano, el agua llegue a temperaturas superiores a 60 °C, y en invierno, haya días en los que el agua se congela. Aseguran que esto "no solo es una vergüenza, sino un riesgo evidente para la calidad del suministro y la salud de los vecinos. Exigimos saber si esta situación cumple la normativa vigente".

Además, exigen saber "qué funcionario o responsables municipales intervinieron para que esta urbanización fuera declarada nula y, desde entonces, dejada en una situación de abandono permanente, sin soluciones reales ni alternativas para los vecinos que viven en ella".

"Nuestra urbanización no puede seguir siendo invisible para el ayuntamiento, los vecinos estamos cansados de promesas vacías, de parches y de abandono. Seguiremos denunciando esta situación hasta que se actúe”, aseguran en un comunicado.