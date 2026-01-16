Agenda de ocio y cultura: Sant Antoni toma la comarca de la Safor

Con la vista puesta en el cielo ante el anuncio de posibles lluvias, la comarca de la Safor celebra mayoritariamente sus fiestas de Sant Antoni a lo largo de este fin de semana.

Gandia y Benirredrà, como siempre, celebran el Porrat de Sant Antoni los días 16,17 y 18 de enero con más de 40 actividades para todos los públicos. El programa incluye mercado tradicional, animación itinerante, espectáculos familiares, talleres infantiles, gastronomía popular y música en directo. Entre los actos más destacados figuran la inauguración oficial y el pregón, la tradicional cremà de la foguera, así como los conciertos con temática de los años 90. El domingo será la bendición de los animales y el "dinar popular".

También en Marxuquera se celebra Sant Antoni. La fiesta se inicia el sábado 17 de enero, a las 20 horas, con el encendido de la hoguera en la plaza de la Ermita. A continuación, a las 21.30 horas, se realizará una cena de bocadillo en el centro social. El domingo 18, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo la bendición de animales en la puerta de la ermita de Marxuquera, mientras que a las 11 horas se ha previsto una exhibición hípica a cargo del Club Hípico La Safor en el antiguo campo de fútbol.

Oliva celebra este domingo la bendición de los animales. Desde las 11 horas en la ermita dels Sants Antonis tendrá lugar la eucaristía. Al finalizar la misma los festeros de Sant Antoni se encargan del reparto del “pa beneït”. Desde las 12,15 horas tendrá lugar el acto de la bendición de los animales en la calle Sant Vicent. Este viernes, festividad de Sant Antoni Abad, está programado el Porrat en la plaza de Sant Roc.

En Tavernes de la Valldigna el sábado ya se puede disfrutar del porrat de Sant Antoni. Por la tarde, también en el paseo del País Valencià, tendrá lugar un sarao antes de la "cremà de la foguera". El domingo se celebrarán los actos centrales con la misa y la tradicional bendición de los animales.

La bendición de animales de 2025 en Benirredrà / Ajuntament de Benirredrà

Almiserà centra sus actos en este viernes y el domingo. Hay juegos infantiles, "encesa de la foguera", misa y "benedicció de panets" y, lógicamente, la bendición de los animales a los 12 horas en la puerta de la iglesia.

En Almoines, este sábado hay misa y "benedicció" con reparto de buñuelos, mistela y "panbenet", mientras que para el domingo se reserva la bendición de animales, talleres infantiles y la misa.

Barx prepara para el "correfoc" y "cremà de la foguera" a partir de las 19 horas del sábado y el domingo, como en otros municipios, misa, romería y bendición de animales a las 12 horas.

Bellreguard celebra el domingo la bendición de animales al término de la misa de las 12 horas, en la Iglesia de San Miguel Arcángel. Después de la bendición se llevará a cabo el reparto de pan bendito, a cargo de la Comisión de la Fiesta de la Calle Sant Antoni.

Beniarjó anuncia para este sábado un espectáculo de danzas de Sant Antoni por el Grup Trapig. El domingo a las 11.30 horas es la bendición de animales al finalizar la misa. A continuación, subasta de Sant Antoni de los Festeros y Festeras 2026 en la plaza de Ausiàs March.

El Porrat es tradición en la comarca de la Safor / Ajuntament de Benirredrà

L'Alqueria de la Comtessa celebra las tradicionales fiestas de Sant Antoni con almuerzo, pasacalle por las calles del pueblo, bendición de animales (sábado 18.30 horas) y panes, hoguera y el reparto del pan bendito, acompañado por la música.

Miramar, por su parte, programa este domingo, 18 de enero, la tradicional fiesta de Sant Antoni con la bendición de los animales y venta de pan bendito, a cargo de Adomar.

Palma de Gandia vive Sant Antoni, centrando sus actividades en el sábado con la "encesa de la foguera" a las 20 horas o la misa y la bendición de penes del domingo tras la cual se realizará la bendición de animales a la puerta de la iglesia.

Los actos en Palmera arrancan el sábado con cabalgata del Porquet (disfraces), comida, tardeo, "correfocs" y "encesa de la foguera", cena y "resopó". El domingo hay "despertà" a cargo de la banda de música, reparto del pan bendecido, misa y bendición de animales. Por la tarde hay teatro en la Casa de la Música.

En Palmera la diversión está asegurada con la "Cavalcada del Porquet" / Ajuntament de Palmera

En Piles esperan a vecinos y visitantes este sábado para celebrar Sant Antoni Abad con la bendición de los panes y de los animales. Será a las 13 horas en la plaza de la iglesia.

Potries organiza el domingo, a las 9:45 horas, la bendición de animales, a las puertas de la Iglesia. En la Abadía hay venta de buñuelos de calabaza, a cargo de la Cofradía del Carmen; en la plaza de la Iglesia: punto de información, rifa y venta de imanes, a cargo de la Comisión de Bienestar Animal. A las 12:00 horas: Concierto de la Asociación de Dolçaines y Tabales de la Safor, en la plaza del Frontó. Barra y venta de comida para llevar, a cargo de los Festeros y las Festeras de Cristo.

En el Real de Gandia la fiesta de Sant Antoni es el domingo con la bendición de las mascotas en la plaza Sant Carmelo cuando finalice la misa en honor al santo que está prevista a las 12 horas.

Ròtova también espera una gran participación vecinal este fin de semana con una programación llena de actividades para toda la familia: hogueras, pasacalles, magia, música y mucho más, en las calles Sant Bertomeu, Molinet, Cervantes y Vernissa. No hay que perderse momentos únicos como la bendición de animales, la procesión en honor a Sant Antoni y el pasacalle con la Rotovense Musical.

Simat de la Valldigna centra sus actos en la jornada de este sábado con la bendición y reparto de los panes a las 10.30 horas con acompañamiento de la Societat Unió Musical. A las 21 horas hay pasacalle a cargo de la banda y a las 21.30 horas la "encesa de la foguera", reparto de buñuelos y mistela en la calle Sant Antonio. El final musical corre a cargo del cantante Iván Sánchez.

La localidad de Xeraco tiene el sábado bailes populares, pasacalle musical y "encesa de la foguera". El domingo es la bendición de animales después de la misa en honor a Sant Antoni.