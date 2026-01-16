El BoxSafor Club abre el año en una competición de ámbito nacional en Segovia

BoxSafor Club inaugura el año en el campeonato interclubes que Victory Club organiza en Segovia este sábado. Un total de 16 deportistas del club gandiense compiten en la ciudad castellana, donde se enfrentarán a kickboxers de Madrid, Burgos, Salamanca, Toledo, Valladolid y Ávila

El club hará debutar en dicha competición a varios infantiles y cadetes: Alex Petcana, Daniel Florea, Maximiliyan Georgiev, Izan López Neizan Alonso y Brenda Muñoz junto con sus compañeros y también debutantes Nicolás Barber, Obaid Ouazzani, Miquel Trinado y Alex Aparicio

La delegación la completan las ya experimentadas Aitana Vicents y Valeria Romero así como el y las internacionales Margarita Shtal, Borja Moreno y Andrea Martínez.

Los "novatos" parten con el objetivo de tomar contacto con el tapiz, arbitrado y reglado, y el resto quiere afilar armas de cara a los inmediatos compromisos venideros, tanto internacionales como nacionales.

Los técnicos del BoxSafor, Roberto Lara y José Antonio Núñez, apuestan por un año de principio de ciclo para un número importante de deportistas, continuando con el trabajo y la trayectoria de los actuales internacionales.

El club vuelve a contar con el apoyo de Hotel Borgia para este desplazamiento, así como con el del servicio de deportes del Ayuntamiento de Gandia.