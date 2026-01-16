La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras

La empresa que estaba realizando los trabajos de reforma en la pista de atletismo de Gandia se ha declarado en concurso de acreedores en otro país, por lo que las obras se han paralizado.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Gandia en una reunión con los representantes de los clubes que utilizan la instalación, que se ha celebrado este viernes en el polideportivo municipal.

La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, han informado a las entidades deportivas que diariamente utilizan la pista de la nueva situación que se plantea y ambas partes buscan una solución consensuada a los problemas.

Según los responsables municipales, "se trata de una situación sobrevenida y totalmente ajena al ayuntamiento, de la que el consistorio ha tenido conocimiento esta misma semana"

Alonso y Naveiro han explicado a los asistentes que, una vez conocida la situación, desde el consistorio se ha activado todo el proceso para reanudar los trabajos lo antes posible y han planteado a los clubes las posibles opciones de que se dispone en estos momentos para conseguir una solución que satisfaga a todas las partes.

En el encuentro entre ayuntamiento y clubes, se ha decidido de forma conjunta con los clubes implicados centrar todos los esfuerzos en una posible cesión del contrato a una tercera empresa.

La intervención global en la pista se enmarca dentro del "Pla Resol" de mejora de infraestructuras deportivas y se ejecuta bajo el paraguas de la estrategia "Endavant Gandia". En total, la renovación del recinto está licitada por un importe de 1,6 millones de euros.

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, el proyecto se divide en dos grandes fases: La primera incluye la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material. Tiene un presupuesto de 699.000 euros, de los cuales 338.000 son financiados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a través de los fondos Next Generation, mientras que el resto lo asume el consistorio. Esa primera fase ya está prácticamente acabada.

La segunda son los trabajos más importantes y esperados, valorados en 960.000 euros, porque suponen la sustitución del tartán, una actuación que clubes y deportistas llevan años pidiendo para poder practicar el deporte en las mejores condiciones y evitar lesiones. Esta es la actuación que ha quedado paralizada.

La reforma del recinto deportivo tenía que estar finalizada en octubre, después en noviembre e incluso diciembre. Las lluvias y otros problemas retrasaron los plazos hasta enero, pero ahora mismo, dada la situación, no se sabe cuándo acabarán las obras y en que fecha la instalación quedará a disposición de los usuarios.