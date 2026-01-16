Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo

Gandia ha pedido a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades la modificación del calendario del curso escolar, de tal manera que el alumnado de la ciudad tenga como día no lectivo el lunes, 16 de marzo, con motivo de la fiesta de las Fallas, y se alargue un día más el curso, hasta el lunes 22 de junio.

Esta petición se hace por unanimidad a través el Consell Escolar Municipal, y se confía en que la Conselleria lo conceda de manera excepcional, tal y como ya ha sucedido con la capital, València.

La coportavoz del Gobierno local y concejala de Educación, Esther Sapena, explicó que siempre se ha venido pidiendo este día, pero para este curso escolar la inspección educativa publicó una instrucción advirtiendo que no se iba a otorgar ese 16 de marzo. Sin embargo, en diciembre las comisiones falleras de València presionaron y hubo un cambio de criterio por parte de la Conselleria, concediéndolo al "cap i casal".

Por ello, Gandia quiere estar en igualdad de condiciones con la ciudad de València. “No es aceptable que a València se le conceda y al resto de ciudades con Fallas se nos deniegue. La planificación escolar se tiene que hacer con criterios claros y desde principio de curso para que las familias puedan organizarse”, señaló Sapena.

Esther Sapena hizo este anuncio el lunes, el mismo día en que se constituyó de nuevo el Consell Escolar Municipal, con la ratificación de sus nueve miembros.

La petición se acordó por unanimidad y responde a una reivindicación histórica tanto del sector educativo como de la Federació de Falles, teniendo en cuenta que el 16 es un día oficial dentro del calendario fallero de Gandia, y donde la ciudad presenta cortes de tráfico que afectan al normal desarrollo de la actividad lectiva.

“El día 16 es un día que, en la práctica, se pierde lectivamente, porque las Fallas forman parte de nuestra identidad colectiva, igual que pasa en València”, justificó la concejala, quien recordó que Gandia cuenta con una fiesta de interés turístico equiparable a València.

En este sentido, el Consell Escolar Municipal acordó elevar formalmente esta solicitud a la Conselleria proponiendo, como compensación, alargar el curso escolar hasta el 22 de junio, con el objetivo de cumplir el cómputo de días lectivos establecido. "Ante esta falta de criterio estable, también hemos acordado que a partir de ahora pediremos siempre el día 16, diga lo que diga la inspección”, concluyó Sapena.