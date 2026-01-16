Gandia reconoce los logros de la entrenadora y juez de gimnasia Gemma Terrades Piera
La gandiense posee los títulos de juez internacional de gimnasia masculina y femenina
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, recibieron ayer en el despacho de alcaldía a Gemma Terrades Piera. Esta gandiense ha alcanzado un hito histórico en el deporte de la gimnasia artística: ser la única persona de España y una de las cinco en el mundo que poseen los títulos de juez internacional de competiciones masculinas y femeninas.
La gandiense ya tenía el título de juez internacional de gimnasia artística masculina desde 2022, formando parte del selecto grupo de apenas una veintena mujeres en todo el mundo que lo tienen frente al millar de hombres que cuentan con dicha titulación. El pasado mes de octubre consiguió la acreditación de juez internacional de gimnasia artística femenina.
El alcalde y el concejal de Deportes le han dado la enhorabuena por este logro y la han animado a seguir destacando en su labor, llevando el nombre de la ciudad por todo el mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- Los párkings públicos de Gandia ya son un aliado del pequeño comercio urbano
- Paralizan en Gandia el desahucio de una familia vulnerable que no podía pagar un alquiler de 700 euros