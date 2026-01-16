Gandia reconoce los logros de la entrenadora y juez de gimnasia Gemma Terrades Piera

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, recibieron ayer en el despacho de alcaldía a Gemma Terrades Piera. Esta gandiense ha alcanzado un hito histórico en el deporte de la gimnasia artística: ser la única persona de España y una de las cinco en el mundo que poseen los títulos de juez internacional de competiciones masculinas y femeninas.

La gandiense ya tenía el título de juez internacional de gimnasia artística masculina desde 2022, formando parte del selecto grupo de apenas una veintena mujeres en todo el mundo que lo tienen frente al millar de hombres que cuentan con dicha titulación. El pasado mes de octubre consiguió la acreditación de juez internacional de gimnasia artística femenina.

El alcalde y el concejal de Deportes le han dado la enhorabuena por este logro y la han animado a seguir destacando en su labor, llevando el nombre de la ciudad por todo el mundo.