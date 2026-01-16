Joan Negre deja el MAGa para ser científico titular en la Escuela de Estudios Árabes de Granada

El Ayuntamiento de Gandia, a través del departamento de Patrimonio, quiere trasladar su más sincera felicitación a Joan Negre con motivo de su incorporación como científico titular a la Escuela de Estudios Árabes de Granada, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEA-CSIC) y dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se trata de la institución estatal de referencia en la investigación sobre el mundo islámico.

La concejala de Patrimonio, Alicia Izquierdo, manifiesta que "este nuevo paso en la trayectoria profesional de Joan Negre supone un merecido reconocimiento a una carrera marcada por el rigor, la dedicación y el compromiso con la búsqueda y la difusión del patrimonio histórico. Asimismo, es también un motivo de orgullo para Gandia, que un profesional de esta ciudad ocupe un puesto de tanta relevancia en una administración superior y en una institución".

El ayuntamiento felicita al hasta ahora arqueólogo municipal / Ajuntament de Gandia

Durante los últimos seis años, Joan Negre ha desarrollado una tarea fundamental al frente del Museu Arqueològic de Gandia, el MAGa, y en la gestión, estudio y puesta en valor del patrimonio de la ciudad y de la Safor, "dejando una impronta profunda tanto en el ámbito profesional como humano". Su trabajo ha contribuido decisivamente a reforzar el conocimiento y el aprecio por legado histórico de la ciudad.

"Desde el Ayuntamiento de Gandia queremos expresarle nuestro agradecimiento por su dedicación y su compromiso con la ciudad, y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa", convencidos de que los aprendizajes y la experiencia adquiridos en Gandia continuarán proyectándose ahora desde un ámbito aún más amplio, destaca Alicia Izquierdo.