La Lliga CaixaBank de raspall Pro 2 masculí també arranca al Ciscar de Piles

Salva Talens

Gandia

Terrades II i Terrades (Ajuntament d'Ondara) contra Ximo i Ferrando (Ajuntament Castelló de Rugat). Eixe és el cartell de la partida inaugural de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 2 masculí que arranca este divendres al Trinquet Ciscar de Piles.

El trinquet saforenc torna a ser la seu de la primera partida d'un campionat com ja va ser divendres passat la de la màxima categoria Pro 1 de raspall d'hòmens. L'encontre està programat a les 18.30 hores. La vesprada es completa amb una primera partida de promeses: Marin i Sanfélix contra Sergi i Sales.

Per una altra banda, el Trinquet de Bellreguard acull dos partides este dissabte de la competició en la màxima categoria d'hòmens. A les 17 hores s'enfronten Xeraco (Vicent i Murcianet) contra Oliva (Vercher, Brisca i Ricardet) i, a continuació, el trio Ajuntament de Senyera amb Iván, Momparler i Alejandro contra el de la Llosa de Montaner, Lorja i Bossio

