Partidazo en el Pabellón Municipal y récord de abonados en Units pel Bàsquet Gandia

Día grande el que se vivirá este sábado en el Pabellón Municipal de Gandia con el duelo entre los colíderes de la Liga en Segunda FEB: Proinbeni UpB y Amis Castelló. Se trata del partido más atractivo de los últimos años entre los dos mejores equipos hasta la fecha en la presente temporada. En la primera vuelta, los de la Safor ganaron en la capital de la Plana por 20 puntos de diferencia. Ambos llegan empatados a 11 victorias y 3 derrotas. Está en juego, pues, el liderazgo en solitario del Grupo Este de la categoría, pero también el bàsquet-average.

En Gandia existe máximo respeto para un rival que está hecho para ascender, que cuenta con dos bases que se complementan, un juego exterior que si le concedes castiga y unos pívots que intimidan en la pintura. "Son muy peligrosos", afirma el técnico gandiense, Alejandro Mesa, quien, sin embargo, también destaca que "tienen puntos débiles".

En Proinbeni, la principal preocupación es que sus dos bases, Ferrando y Hurtado, están tocados. El primero jugará, pero forzando. El segundo tiene una microrotura fibrilar y, seguramente, no arriesgará. Además, otro jugador que puede suplirles, Javi Soler, también es seria duda por una torcedura de tobillo.

El choque entre Proinbeni y Amics Castelló tendrá una carácter solidario. Ambos clubes se unen por la causa de Luca, un niño de 3 años que sufre una enfermedad rara. Antes del choque, los jugadores de ambos clubes formarán en el centro de la cancha junto al pequeño y le harán entrega de varios obsequios. El objetivo es darle visibilidad al problema y recaudar dinero para investigar sobre la dolencia.

Pero aparte de los aspectos deportivo y solidario, este encuentro también se recordará por el hecho de que en la víspera Units pel Bàsquet ha superado los 500 abonados. El club se congratula y da las gracias a la afición por su fidelidad, ahora en plena campaña de abonos de media temporada.