Quique Llopis, en la terna de favoritos al triunfo en el CMCM Luxembourg Indoor Meeting

Este fin de semana arranca la temporada de atletismo en pista cubierta, al menos para el Top4 del mundo, el vallista de Bellreguard, Quique Llopis. El subcampeón de Europa debuta en el Meeting de Luxemburgo junto a Dani Castilla, su compañero de preparación y también "pupilo" del técnico gandiense, Toni Puig. Los tres han viajado al pequeño país del centro de Europa desde su concentración en el CAR de Sant Cugat (Barcelona), donde se encuentran preparando la campaña.

Luxemburgo es el primer test importante para los atletas en 2026. Se trata de una reunión internacional de categoría plata programada para este domingo, 18 de enero, en el que los 60 metros vallas se disputarán en dos tandas: las semifinales, a las 17:15 horas, y la final, a las 18:19 horas.

Llopis parte como segundo gran favorito al triunfo en esta cita con un registro de 7,48, que es récord de España. Su principal rival será el polaco Jakub Szymanski, campeón de Europa de los 60 metros vallas el año pasado en Apeldoorn con una marca de 7,39 segundos. Los dos cuentan con las mejores marcas. También está inscrito el checo Damian Czykier, otro clásico del indoor, así como los españoles Asier Martínez, Ángel Díaz y el citado Dani Castilla.

Llopis está anunciado también como estrella del Gran Premi Internacional de Valencia dentro de dos semanas, el sábado 31 de enero, y en el Mitin de Madrid, el 6 de febrero. Antes, el 24 de enero, debe correr en Dusseldorf (Alemania).

Un total de 14 atletas españoles han elegido el mismo camino que Quique Llopis, que es estrenar la nueva temporada en Luxemburgo para tomar el primer contacto del año con la competición o para intentar conseguir las mínimas para el Mundial de Torun, previsto para el mes de marzo

Este año, el CMCM Luxembourg Indoor Meeting supone cuenta con 158 atletas inscritos en todas las pruebas de 41 países y 5 continentes. Habrá 17 campeones del mundo (en todas las categorías: indoor, relevos, universitarios), 28 campeones de Europa y más de 65 medallistas internacionales importantes (Campeonatos Europeos y Mundiales). Estas cifras confirman la posición del encuentro entre los referentes del World Athletics Indoor Tour.