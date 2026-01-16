La UE Tavernes "repesca" al goleador Sabater y hace ficha del primer equipo al defensa Román

Dos novedades presenta la UE Tavernes en materia de fichajes o incorporaciones. En primer lugar, Adrià "Sabater" Olivas vuelve al club que le encumbró. El jugador ya vistió con gran éxito la camiseta del equipo "roget" en las temporadas la 21-22 y 22-23. Ahora regresa. Futbolista muy querido por la afición por su pundonor y, lo mas importante, por sus goles, que son su punto fuerte que todos esperan ahora. Casi todos estos años ha militado en 3ª RFEF en el Utiel, Buñol y ahora recientemente en el Recambios Colon, de donde vuelve al equipo vallero. El presidente de la UE Tavernes, Toníi Hernández, se muestra satisfecho por su fichaje.

El joven defensa Román, con el presidente de la entidad / Pepe Juan

Por otro lado, está el caso de "Román" Palero Gascón, un jugador del club vallero que ha pasado por todas las categorías. Empezó jugando esta campaña con ficha del Tavernes "B"-Athletic la Vall CF, pero la directiva ha querido premiar su trayectoria haciéndole ficha del primer equipo con la consiguiente satisfacción del jugador. Un chaval de 19 años, buen defensa y mejor persona. Lo que nadie esperaba es su consolidación como lateral con 11 partidos como titular y 3 de suplente. Una buena noticia porque se demuestra que la cantera funciona.

La UE Tavernes afronta este sábado el desplazamiento más largo de la temporada, de 336 kilómetros de ida y vuelta. Juega en la localidad castellonense de Benlloch este sábado a las 17 horas ante el C.F. Nou Jove Castello - U.E. Ripolles "A" , cuarto clasificado con 22 puntos, a 11 del Tavernes, segundo, un rival al que el equipo de "Tomaca" vencio por 4-0 en la primera vuelta.

Sin apenas tiempo de disfrutar del partidazo y triunfo histórico ante el líder CD Acero, los "rogets" encaran una nueva salida con el objetivo de sumar los tres puntos para aumentar su diferencia en zona de promoción de ascenso. La novedad puede ser el debut del flamante fichaje, el delantero Sabater.