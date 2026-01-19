El Athletic la Vall dedica su sexto triunfo seguido al compañero lesionado Juanan

El Pavelló Carlos Pellicer de Tavernes de la Valldigna registró una buena entrada de público para presenciar el triunfo del Athletic la Vall ante el Quart de Poblet por 5-1 en la Liga de 2ª Regional Futsal. Sexta victoria consecutiva de los valleros y dedicatoria especial para su compañero Juanan, lesionado de larga duración hace unos días.

El partido tuvo una primera mitad muy igualada, con alternativas de los dos equipos y un empate en estos primeros minutos que hacía justicia al juego de los equipos. En la segunda, el buen trabajo defensivo y del portero local amarrando al mejor jugador visitante hizo que el equipo subiera sus prestaciones con jugadas trenzadas, registrándose el resultado de 5-1 ante la alegría de jugadores y afición.