El CF Gandia firma un repóquer triunfal en la Liga de 1ª Regional Valenta

Arrancó la temporada el CF Gandia amateur femenino con muchas dudas, seguramente pagando la novatada de cambiar de categoría, pero ahora ha enderezado el rumbo de una manera espectacular.

Tanto es así, que el cuadro blanquiazul se ha alejado de la zona de peligro y se ha situado en la quinta posición de la tabla tras sumar cinco triunfos seguidos, el último de ellos este pasado domingo por 0-2 en la localidad alicantina de San Miguel de Salinas.

Los goles de en la segunda parte de Sofía Rabal y Sandra Peiró a balón parado sentenciaron el choque. En este segundo periodo, las gandienses fueron superiores físicamente, con una defensa descomunal y siendo letal en ataque.

Resultaría difícil destacar a alguna futbolista, pero, posiblemente, Mariona Garcia y Lucia Aparisi, hayan sido de lo mejorcito del encuentro.