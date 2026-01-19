El CF Miramar suma tres puntos muy necesarios ante la UD Castellonense (0-3) al final de la primera vuelta
Las de la Safor afrontan la segunda parte de la temporada con el mismo compromiso pero ganas de mejorar sus resultados
La Lliga Autonòmica Valenta ha llegado al final de la primera vuelta con el triunfo del CF Miramar en el campo de la UD Castellonense por 0-3. Partido difícil el que afrontaba el conjunto miramarino por la necesidad de puntuar y por el potencial del rival, situado en tercera posición de la tabla.
Con el plan de partido bien marcado, el CF Miramar saltó al césped con las ideas muy claras e interpretando a la perfección lo que se demandaba. Dominando y asociándose con balón iba creciendo en el partido y minimizando al rival que buscaba y esperaba acciones rápidas para el juego directo y llegar al área rival. El equipo miramarino se mostraba sólido y con un alto grado de concentración, lo que le permitía llegar al descanso con ventaja de 0-1.
En la segunda parte, el equipo local intentó apretar a base de balones aéreos con centros y balón parado, pero el conjunto de la Safor supo sufrir y pasar esos primeros arreones rivales. Poco a poco y con la ayuda también de los cambios generaron un plus de energía que benefició al equipo y en los minutos finales conseguía ampliar la ventaja hasta en dos ocasiones. Los goles fueron de Nerea, Ainhoa y López.
Victoria necesaria, muy trabajada y merecida que demuestra el potencial del equipo y que desde el trabajo, compromiso y responsabilidad los resultados irán llegando. Toca dar continuidad y seguir esforzándose de cara a esta segunda parte de la temporada.
El próximo partido corresponderá al primero de la segunda vuelta y el rival será el Elche CF "C"
