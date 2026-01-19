El Club de Córrer el Garbí inicia la temporada con marcas que rozan las mínimas nacionales
Los y las atletas de la entidad gandiense disputan en València la primera competición del año
El Club de Córrer el Garbí de Gandia ha comenzado la temporada de competiciones con la participación de algunos y algunas de sus atletas en un control de marcas federado de tipo B, que se ha disputado en Valencia.
David Expósito ha sido el triunfador en la carrera de los 1.500 ml con una mejor marca personal de 4’20’’68; Diego Pinto también ha ganado en los 60 ml con un mejor registro personal de 7’09, mientras que Jordi Bertó se ha impuesto igualmente en los 60 ml de su categoría con una mejor marca personal de 7’52.
También han participado por parte del club "morado" los atletas Manuel Bermúdez, que se ha clasificado 4º en los 60 metros lisos con 4º con una marca personal de 8’’16 y Carla Collado, séptima en los 60 ml con un crono de 8’’46.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras
- Paralizan en Gandia el desahucio de una familia vulnerable que no podía pagar un alquiler de 700 euros
- Piden que Sanidad declare a Gandia área de difícil cobertura para evitar la 'fuga de personal