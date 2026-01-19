Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club de Córrer el Garbí inicia la temporada con marcas que rozan las mínimas nacionales

Los y las atletas de la entidad gandiense disputan en València la primera competición del año

Jordi Bertó y Manuel Bermudez, atletas del club gandiense

Jordi Bertó y Manuel Bermudez, atletas del club gandiense / CC el Garbí

Salva Talens

Gandia

El Club de Córrer el Garbí de Gandia ha comenzado la temporada de competiciones con la participación de algunos y algunas de sus atletas en un control de marcas federado de tipo B, que se ha disputado en Valencia.

David Expósito ha sido el triunfador en la carrera de los 1.500 ml con una mejor marca personal de 4’20’’68; Diego Pinto también ha ganado en los 60 ml con un mejor registro personal de 7’09, mientras que Jordi Bertó se ha impuesto igualmente en los 60 ml de su categoría con una mejor marca personal de 7’52.

También han participado por parte del club "morado" los atletas Manuel Bermúdez, que se ha clasificado 4º en los 60 metros lisos con 4º con una marca personal de 8’’16 y Carla Collado, séptima en los 60 ml con un crono de 8’’46.

