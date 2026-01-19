El Club Rem Grau Gandia, mejor entidad en la fase provincial de los Jocs Esportius en remoergómetro

El CEIP Joan XXIII del Grau de Gandia ha acogido la 44ª edición de los Jocs Esportius en su fase provincial de remo en la modalidad de remoergómetro, una jornada que contó con una alta participación de clubes y centros educativos.

El Club Rem Grau Gandia fue el gran protagonista de la competición al proclamarse como el mejor de la jornada con un total de 10 medallas y una actuación sobresaliente en todas las categorías.

En categoría femenina, las deportistas del Club Rem Grau Gandia lograron un pleno de oros, imponiendo un ritmo fuerte y constante que las llevó a lo más alto del podio en todas sus pruebas: Elsa Martí, oro en benjamín, Leyre Sanjuán, oro en alevín, Zoe Hurtado, oro en infantil e Inés González, oro en cadete.

Además, el club consiguió completar el podio íntegramente con deportistas del Grau de Gandia en las categorías infantil y cadete femenina, sumando sendas medallas de plata Marta Montserrat (infantil) y María Miró (cadete) y de bronce de Gal·la Barberà (infantil) y Celia del Río (cadete)

Los buenos resultados no se limitaron a la categoría femenina. En la masculina, los hermanos Valente se proclamaron campeones provinciales infantil y cadete, mientras que Marco Barroso obtuvo la medalla de plata cadete, firmando una excelente actuación colectiva del club. También participaron Tiziano Gigliotti y Logan Méndez.

Estos resultados confirman el gran momento deportivo del Club Rem Grau Gandia, que, a pesar de su corta trayectoria como entidad, continúa cosechando éxitos y consolidándose como uno de los clubes referentes del remo base en la Comunidad Valenciana.

La fase autonómica de remoergómetro se celebrará el próximo sábado 14 de febrero en la sede de la Federación Valenciana de Remo, donde el Club Rem Grau Gandia buscará seguir ampliando su palmarés.