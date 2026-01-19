El Colegio Esclavas SCJ afronta su segundo año como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo

El Colegio Esclavas Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Benirredrà, continúa consolidando su compromiso con la formación de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con los valores europeos en su segundo año como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo (EPAS).

Tras un primer curso de implantación y crecimiento del proyecto, el centro inicia un nuevo año lleno de actividades para acercar Europa al aula y convertir la participación democrática en una experiencia real para el alumnado.

Durante este curso, el programa EPAS seguirá vertebrando propuestas educativas que refuercen valores como la democracia, la paz, la solidaridad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, integrándolos de forma transversal en la vida del centro. Para ello, el colegio mantiene su estructura de trabajo con un equipo de embajadores senior y junior (alumnado de 4ºESO y CFGM), que dinamizan acciones de divulgación, sensibilización y participación sobre Europa.

Como hito destacado de este segundo año y gracias a la calidad del proyecto desarrollado por el centro, el Colegio Esclavas SCJ ha sido seleccionado para participar en una sesión presencial del programa Euroscola en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el próximo 29 de enero. Esta experiencia permitirá al alumnado vivir una simulación parlamentaria real: debatir, proponer ideas, colaborar con jóvenes de otros países y comprender desde dentro cómo se construyen las decisiones democráticas en Europa.

"Este segundo año como Escuela Embajadora supone un paso más en nuestro propósito: que el alumnado no solo conozca Europa, sino que la sienta cercana y se vea capaz de participar en ella. La selección para Euroscola es un reconocimiento al trabajo bien hecho y, sobre todo, una oportunidad educativa única", señala Guillermo Llinares, coordinador del Programa EPAS en el centro.

El centro continuará realizando actividades en la línea de lo trabajado el curso anterior, reforzando la divulgación, los talleres y las experiencias de aprendizaje con enfoque europeo. Como novedad, este año se incorporarán dos encuentros con Escuelas Embajadoras de otras localidades valencianas: el primero, a finales de marzo, con la reunión de las EPAS de la Comunitat Valenciana en Les Corts Valencianes; y el segundo, a finales de abril, con un encuentro entre cuatro EPAS (dos de Elche, una de Aielo de Malferit y la nuestra). Además, el centro volverá a preparar una Semana por Europa, que se consolidará como uno de los momentos clave del proyecto, con propuestas orientadas a reforzar el conocimiento de las instituciones europeas y el papel de la ciudadanía en la construcción de una Europa más justa y cohesionada.

Con esta nueva etapa, el Colegio Esclavas SCJ reafirma su apuesta por una educación integral, conectada con los desafíos del presente y orientada a formar jóvenes con mirada europea, pensamiento crítico y compromiso social.