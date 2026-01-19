Debut satisfactorio: Quique Llopis roza al récord de España y ratifica la mínima para el Mundial

Buen estreno competitivo de Quique Llopis en la temporada de pista cubierta, que se ha producido este domingo en el CMCM Luxembourg Indoor Meeting World Athletic Silver.

El atleta de Bellreguard ha corrido dos carreras de 60 metros vallas. En la semifinal ha sido 2º con un crono de 7 segundos y 58 centésimas y en la final queda 3º con 7,50, rozando esos 7,48 que son su mejor registro además del récord de España que todavía comparte con Orlando Ortega.

Si por si esto fuera poco, los 7,50 también sirven para ratificar la mínima de participación en el Mundial de pista cubierta que se disputará en Torun (Polonia) en el mes de marzo, si bien Llopis iría igualmente al campeonato por su posición en el ránking y ser el nº1 en España.

Tanto el atleta de Adidas como su entrenador, el gandiense Toni Puig, están contentos con la marca conseguida en esta primera competición de 2026.

La final de Luxemburgo la ganó Jakub Szymanski con 7,48. El campeón de Europa bajo techo confirmó su condición de máximo favorito y gran especialista en los 60 vallas. En segunda posición se clasificó el belga Elie Bacarié, que batió el récord nacional de su país con el mismo tiempo que Quique Llopis.

También corrió en Luxemburgo otro atleta que prepara Toni Puig. Se trata de Dani Castilla, que no pudo meterse en la final. Los dos atletas y el entrenador regresan esta misma mañana a Barcelona para volver al CAR de Sant Cugat a seguir con el "training camp" que están llevando a cabo.

La próxima competición de Quique Llopis será este sábado que viene, 24 de enero, en el Meeting de Dusseldorf (Alemania).