Jorge Calabuig Méndez se adjudica el título autonómico de Mar Costa

Jorge Calabuig Méndez, natural de Xeraco y miembro del Club Deportivo de Pesca Gandia, se ha proclamado campeón autonómico de la modalidad Mar Costa en la categoría juvenil 2026.

El campeonato se ha celebrado durante este fin de semana en la playa de la Malvarrosa (Valencia), reuniendo a los mejores jóvenes pescadores de la Comunitat Valenciana.

Calabuig ha completado una actuación sobresaliente, imponiéndose con autoridad desde el primer manga y cerrando la competición con un total de 23 piezas, lo que le permitió alzarse con el título autonómico de manera brillante.

Desde el Club Deportivo de Pesca Gandia felicitan a Jorge Calabuig Méndez por este importante logro deportivo, que es fruto de su constancia, esfuerzo y pasión por la pesca deportiva, y que supone también un motivo de orgullo para el deporte de base y para nuestro club.

Este joven ha competido en el Mundial de 2025 en representación de España, obteniendo una meritoria quinta posición y es que además, Calabuig también está clasificado para el Mundial de 2026 en calidad de subcampeón de España.