Mal fin de semana para los equipos de Nacional del CE Corriol Oliva Tennis Taula

Tras una anterior jornada triunfal en el seno del Corriol Oliva Tennis Taula, la presente se concluye con sendas derrotas en sus equipos nacionales que devuelven al club a la realidad de la competición. Derrotas con algunas lecturas positivas, pero derrotas al fin y al cabo.

El equipo de 1ª nacional formado por Víctor Pellicer, Miguel Jordá y Enric Malonda se enfrentó este pasado sábado en la sala Pierre Guitart de Oliva al líder de la categoría, el Daruma Lluïsos de Gràcia, con resultado final en contra de 1 a 5. Marcador claro que no refleja la realidad de lo ajustado de muchos de sus partidos. Muy alto el nivel mostrado por los palistas de Oliva, demostrando que han cogido ya el pulso de manera definitiva a la categoría.

Los olivenses y sus rivales, antes del choque de 2ª Nacional / CE Corriol Oliva

Los olivenses de 2ª Nacional jugaron el domingo en La Vila Joiosa ante los quintos clasificados en la liga. Salida difícil para los olivenses que alinearon a Darshan Cortell y los jóvenes Pau Beneyto y Hugo Abellán, estos dos últimos concentrados con la Federación Valenciana en Cheste, donde ya residen y entrenan. Ambos tuvieron que abandonar dicha concentración el sábado a altas horas de la noche para disputar el partido en La Vila Joiosa con el lógico agotamiento físico y mental. Derrota final por 4 a 2.

El resto de equipos del club no jugaron al haber parón en las ligas autonómicas.

Las jugadoras del Corriol Oliva, Julia Malonda y Zoe Peiró, también acudieron convocadas por la Federación a la concentración celebrada en Cheste desde el viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía, coincidiendo con sus compañeros Pau y Hugo.