Mala jornada para los equipos del Club de Rugy Inter Alpesa en el Vergeret de Tavernes de la Valldigna
El primer equipo pierde contra el CR Raminatrans-San Roque y el segundo ante el Edetrans Montcada UER
Mal fin de semana para los intereses de los equipos de rugby "interpobles" que forman el CR Inter Alpesa. Los dos conjuntos seniors amateurs masculinos han jugado como locales en el Camp El Vergeret de Tavernes y ambos han caído derrotados.
El CR Inter Alpesa "A" sufrió un inesperado revés ante el CR Raminatrans-San Roque por el marcador final de 23-34 en un encuentro de la Liga en 1ª Territorial. En la próxima jornada, el Inter Alpesa A visitará al equipo de la Universidad Politécnica en la ciudad de Valencia.
El CR Inter Alpesa B también cae en su partido de la Liga en 3ª Territorial por 30 a 34 contra el el Edetrans Montcada UER . El choque se decidió en los últimos minutos. El próximo partido se jugará en Alzira, y será un partido aplazado que queda pendiente contra el UMH Orihuela.
