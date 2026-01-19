La X Volta Popular a Rafelcofer disputada este pasado domingo ha sido la decimosexta y antepenúltima prueba puntuable del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna. En la categoría masculina, el vencedor de la carrera ha sido Joel Camarena, del Vicky Foods Athletics, con un tiempo de 24 minutos y 48 segundos tras recorrer los 8 km, seguido de su compañero de equipo, Mark Tanner, con un tiempo de 26’03’. El tercero fue David Cantos, del CC Xeraco, con un tiempo de 26’18’’.

Con estos resultados y resto de acumulados en 12 pruebas, Mark Tanner se proclama campeón del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna como ya lo fue Isabel Ferrer en féminas hace varias semanas.

El podio femenino en la X Volta a Peu Rafelcofer / Circuit Safor-Valldigna

En la categoría femenina de la prueba de Rafelcofer venció Carla Breco, del CA Safor Teika, con un tiempo de 28’57’’ seguida de Paula Escolano, del CC Camallaes Parsifal, con 31’01’’ y de Cristina Ballester, del Club Triatló Gandia con 31’21’’.

Esta primera prueba del 2026 para el Circuit Caixa Popular Safor Valldigna ha sido todo un éxito de participación. Más de 700 corredores y corredoras cruzaron la meta situada junto al Camp Municipal La Runa. La gran fiesta deportiva popular fue organizada por el CE Raboses Rafelcofer de la mano del consistorio coferer.

La próxima y penúltima prueba del Circuit será la XV Volta a Peu a Palmera el domingo 25 de enero sobre una distancia de 8.000 metros. Las inscripciones para dicha carrera ya están abiertas en la web de crono4sports.com.