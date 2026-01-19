Los másters el NiE Gandia suman 27 medallas y baten tres récords en el Autonómico
El club gandiense se consolida en el Top 10 de la Comunitat Valenciana
Este fin de semana del 17 y 18 de enero se ha disputado el VI Autonómico de Natación Máster en la piscina olímpica de Castellón. En esta edición se ha batido el récord en participación de nadadores y nadadoras con un total de 942 inscritos pertenecientes a 45 clubes.
El NiE Gandia ha estado representado por 27 nadadores y nadadoras: Silvia Vilar, Carles Díaz, Sandra Almiñana, Carlos Herreros, Miguel Ros, Santi Miralles, Caterina Camps , Pilar Martí, Kirsten Franke, Víctor Moreno, Javier Morant, Rafa Fernández, Paco Escrivá, Luis Cervera, Víctor Tella, Joan Muñoz, Jordi Bataller, Pura Pastor, Carlos Mascarell, Delia Gimeno, Fran Estellés, Javier Estellés, Borja Sanlorenzo, Gema Doménech, Sara Cebrián, Luis Zayas y Javier Rodríguez.
La mayoría mejoraron sus marcas y cuajaron un campeonato de alto nivel, pero han destacado los autores de nuevos récords autonómicos: Joan Muñoz (categoría +30 años) en 200 m libres con un tiempo de 1:55.4; Victor Tella (+70) R. A. en 50 m braza con 41.74 y el relevo 4x50 m libres mixto (+120) con un tiempo de 1:45.24 con Joan Muñoz (24.28), Caterina Camps (28.10), Javier Morant (24.74) y Gema Doménech (28.12).
El NiE Gandia ha conseguido, en total, 27 medallas con 14 de oro, 8 de plata y 11 de bronce, obteniendo la décima posición entre 45 clubes con un total de 1.097 puntos.
Los medallistas son Javi Rodríguez, Pilar Martí, Víctor Moreno, Carles Diaz, Jordi Bataller, Sandra Almiñana, Cate Camps, Víctor Tella, Xavi Morant, Kirsten Franke, Silvia Vilar, Joan Muñoz, Sara Cebrian, Pura Pastor y Miguel Ros. En relevos se sumaron 4 medallas.
Los másters del NiE Gandia se preparan ahora el Campeonato de España, que se disputará en Catellón del 5 al 8 de febrero.
