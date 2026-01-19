Orgullosos del equipo pese a la derrota y la pérdida del liderazgo

No ha podido ser, pero la afición se va a casa contenta y orgullosa de su equipo. Proinbeni cae ante Amics Castelló (69-77) en el duelo de colíderes de la Liga en Segunda FEB ante un Pabellón Municipal de Gandia absolutamente lleno con más de 1.200 espectadores.

El partido responde a las expectativas con dos equipazos sobre la cancha, pese a la diferencia de presupuestos. Los dos mejores conjuntos del campeonato ofrecen un gran espectáculo, que solo se decide en los últimos minutos por detalles.

Está mejor Proinbeni en el primer tiempo, en el que llega a estar 9 puntos por arriba. Pero Castelló pone de manifiesto porque es el principal favorito al ascenso y nunca se va del encuentro, lo pelea y lo gana en el segundo periodo ante un cuadro local mermado con Javi Soler y Luis Ferrando a medias, aunque sí jugaron, además de la ausencia por lesión de otro base como Carlos Hurtado. Proinbeni deja claro que su primera parte de la temporada no es casualidad, que tiene equipo para pelear por todo y que puede ganar a cualquier rival.

Los padres de Luca y el niño junto a los capitanes de Gandia y Castelló / Tommy Batalov /UpB Gandia

Las consecuencias del partido es que el equipo de Alejandro Mesa sufre la cuarta derrota y pierde el liderazgo. El próximo fin de semana no hay liga, que se reanuda el 31 de enero con el encuentro de Proinbeni en Zaragoza. Al menos, el "bàsquet-average" entre ambos es favorable a los de la Safor, ya que en la primera vuelta ganaron por 20 puntos de diferencia en la capital de La Plana.

La jornada también sirve para "abrazar" la causa de Luca, un niño con una enfermedad rara que fue centro de atención antes y después del enfrentamiento deportivo. Los dos equipos se vuelcan en darle visibilidad y la afición responde con la compra masiva de pulseras que permiten tener fondos para investigar sobre la enfermedad.