Pescadores de Gandia se suman al paro contra la medida que obliga a pesar las capturas antes de llegar a puerto

La Cofradía de Pescadores del Grau de Gandia se ha sumado esta tarde a las movilizaciones convocadas por el sector en contra de otra medida que llega de Bruselas, la que obliga a pesar y notificar todas las capturas antes de llegar a puerto, a través del llamado diario electrónico de a bordo.

Lo han hecho con una concentración de pescadores de la flota de bajura o "trasmall" en el puerto, junto a la lonja. De forma paralela, otra comitiva de pescadores del Grau ha viajado a Madrid para participar en la concentración estatal.

Los pescadores han secundado el paro convocado en toda España y tampoco han salido a faenar. Por tanto, hoy y mañana habrá dificultades para conseguir pescado fresco. La duración del paro queda supeditada al resultado de una reunión que ya ha comenzado en Madrid entre el Ministerio y los representantes de las cofradías. Si no hay novedad, los pescadores también pararán este martes.

Pescadores de la cofradía gandiense en Madrid. / Levante-EMV

La presidenta de la cofradía gandiense, Carmen Argudo, participa en esa reunión en calidad de representante de la federación provincial. Argudo ya estuvo en Bruselas los pasados días 17 y 18 de diciembre en las negociaciones que mantuvieron el ministro Luis Planas y los representantes del sector sobre las posibilidades de pesca de la flota para 2026, y donde finalmente se alcanzó un acuerdo.

En la Marina Alta las barcas también han permanecido amarradas a puerto, y los responsables del Pòsit de Xàbia han expresado "la tristeza y la indignación" del sector.