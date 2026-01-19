Pescadores de Gandia se suman al paro contra la medida que obliga a pesar las capturas antes de llegar a puerto
Han protagonizado una concentración junto a la lonja y otra expedición ha viajado a Madrid
La presidenta de la cofradía gandiense, Carmen Argudo, participa en una reunión en el Ministerio en representación de la federación provincial
Josep Camacho
La Cofradía de Pescadores del Grau de Gandia se ha sumado esta tarde a las movilizaciones convocadas por el sector en contra de otra medida que llega de Bruselas, la que obliga a pesar y notificar todas las capturas antes de llegar a puerto, a través del llamado diario electrónico de a bordo.
Lo han hecho con una concentración de pescadores de la flota de bajura o "trasmall" en el puerto, junto a la lonja. De forma paralela, otra comitiva de pescadores del Grau ha viajado a Madrid para participar en la concentración estatal.
Los pescadores han secundado el paro convocado en toda España y tampoco han salido a faenar. Por tanto, hoy y mañana habrá dificultades para conseguir pescado fresco. La duración del paro queda supeditada al resultado de una reunión que ya ha comenzado en Madrid entre el Ministerio y los representantes de las cofradías. Si no hay novedad, los pescadores también pararán este martes.
La presidenta de la cofradía gandiense, Carmen Argudo, participa en esa reunión en calidad de representante de la federación provincial. Argudo ya estuvo en Bruselas los pasados días 17 y 18 de diciembre en las negociaciones que mantuvieron el ministro Luis Planas y los representantes del sector sobre las posibilidades de pesca de la flota para 2026, y donde finalmente se alcanzó un acuerdo.
En la Marina Alta las barcas también han permanecido amarradas a puerto, y los responsables del Pòsit de Xàbia han expresado "la tristeza y la indignación" del sector.
