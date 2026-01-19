La Safor se prepara para recibir a la borrasca Harry

La comarca de la Safor, especialmente sus municipios costeros, se preparan para recibir a la borrasca Harry, que traerá asociado un fuerte temporal marítimo del cual ya ha advertido Aemet.

Gandia ha decidido reforzar la vigilancia del litoral de sus términos municipales ante la alerta naranja por fenómenos costeros decretada por la Generalitat en el litoral norte de su provincia, según han informado los consistorios de estas poblaciones.

El Ayuntamiento de Gandia ha apuntado que la Policía Local y el personal de Servicios Básicos de esta localidad reforzarán la vigilancia en la escollera, en las zonas inundables y en las desembocaduras de barrancos y del río, especialmente en caso de lluvias intensas a las cabeceras.

Este consistorio ha comentado, en un comunicado, que ante la alerta decretada por la administración autonómica y "como medida de prevención", este mediodía se ha reunido en Gandia el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) con responsables políticos y técnicos del ayuntamiento, así como con la participación de la Policía Local y Protección Civil "para analizar la situación y coordinar la respuesta municipal".

La administración local de Gandia ha expuesto que tras valorar la información aportada por los técnicos, se ha decidido que la Policía Local y el personal de los Servicios Básicos reforzarán la vigilancia en las zonas ya mencionadas.

Asimismo, apuntó que la Autoridad Portuaria de València procederá al cierre de la escollera esta tarde "para evitar la presencia de personas" en este enclave.

El Ayuntamiento de Gandia han recordado a la ciudadanía "la importancia de evitar las zonas próximas a la costa", así como que no se atraviesen caminos con riesgo de inundación y que se sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades.

El consistorio añadió que ante cualquier incidencia se puede llamar al teléfono de Emergencias 112 o a los números 96 287 88 00 y 092, de Policía Local. En esta línea, remarcó la necesidad de informarse a través de los canales oficiales de esta administración municipal, que continuará atento a la evolución del episodio meteorológico e informando de cualquier novedad, y de las superiores.