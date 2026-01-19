El Sindicat de l’Habitatge de la Safor se suma a la lucha por una vivienda digna

La dificultad en el acceso a la vivienda es un problema de primer orden y esto también tiene su reflejo en los movimientos sociales, muy orientados en los últimos años en denunciar esta situación y exigir soluciones a los responsables políticos y sentido común tanto a los propietarios que ponen sus inmuebles en alquiler como al sector inmobiliario en general.

Este es el principal objetivo del Sindicat de l’Habitatge de la Safor, un colectivo creado recientemente en la comarca. Se ha erigido como portavoz Adrià Pellicer, un gandiense de 36 años que en parte encaja en ese perfil de persona relativamente joven a quien le cuesta independizarse.

Pellicer explica que el grupo está formado por gente joven, con una edad media de unos 30 años, y entre ellos universitarios que han estudiado en València y han notado también el encarecimiento de la vivienda en la capital, aún estando en pisos compartidos.

Pellicer explica que un referente para ellos es la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que tiene a Joan Cogollos como su activista más destacado e incansable, y trabajarán de forma conjunta. La PAH de la Safor-Valldigna nació hace 15 años, en 2011, a raíz del 15M, y es el principal legado que dejó este movimiento en Gandia. Este mismo lunes sus activistas han estado acompañando en un nuevo desahucio que se ha podido aplazar.

Aunque la PAH no ha abandonado su faceta asistencial de afectados por desahucios hipotecarios, en los últimos años, gracias a las medidas del Gobierno central y los bancos, el perfil de las personas que ayudan ha cambiado al de encausados por impago de alquiler, y es aquí donde también quiere incidir el Sindicat de l’Habitatge, lógicamente siempre que se trate de colectivos vulnerables.

Otro espejo en el que se miran es el Sindicat de l’Habitatge de València, que tiene unos objetivos similares. Pellicer asegura que las acciones que llevarán a cabo las harán por medios pacíficos, o de resistencia activa. En este sentido, el grupo se estrenó el pasado 12 de enero en Gandia, con una protesta a las puertas de la vivienda de Cristina, una mujer que tenía una orden de desahucio.

Como ya relató este periódico, tras la visita de la comitiva judicial, el desalojo fue aplazado al 13 de febrero, después de que mediara el ayuntamiento, que había evaluado su situación y ofrecerá a la afectada un piso en régimen de alquiler que pueda pagar.

El Sindicat se define como «una organización que nace con el objetivo de luchar por una vivienda universal, gratuita y de calidad para toda la clase trabajadora de la comarca». Surge como respuesta «a la emergencia habitacional, la turistificación, la especulación inmobiliaria y la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora», y se plantea «como una herramienta de defensa colectiva ante desahucios, abusos y el encarecimiento de los alquileres».

Entienden que el derecho a la vivienda «solo puede garantizarse plenamente mediante la transformación profunda del modelo económico y social actual». Por ahora no tienen sede social, aunque se están reuniendo en los locales de Ca Saforaui. Tienen perfiles en las redes sociales Instagram y X.