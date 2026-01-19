'Tienes una cita con Gandia', lema de la presencia de la ciudad en Fitur 2026

La concejala de Turismo de Gandia, Balbina Sendra, presentó en rueda de prensa la estrategia turística que llevará la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero.

La comparecencia se realizó después de la celebración de la Mesa de Turismo, presidida por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y donde se dio a conocer al sector los pormenores de la participación de la ciudad en la feria.

La concejala subrayó que la presencia de Gandia es "la continuidad de un trabajo constante de promoción a lo largo de todo el año, basado en proyectos consolidados y en estrecha colaboración cono el sector turístico local".

“Fitur es uno de los momentos más importantes para nuestro turismo y nos permite llegar a grande parte de nuestro público objetivo”, afirmó Sendra. “Pero lo que presentamos en Fitur no es algo improvisado; son proyectos que llevamos trabajando todo el año y que forman parte de nuestra sólida estrategia".

La campaña de este año se articula bajo el lema ‘Tienes una cita con Gandia’, que engloba la diversidad de la oferta turística de la ciudad: playa, montaña, deporte, gastronomía, patrimonio y ocio. Según la regidora este enfoque busca mostrar la singularidad de Gandia como destino turístico integral, capaz de atraer a distintos perfiles de visitantes durante todo el año.

“Una ciudad buena para vivir es una ciudad excelente para hacer turismo”, destacó Sendra, reafirmando la premisa en la que se basa la estrategia de promoción: ofrecer experiencias auténticas y de calidad que respondan tanto a las expectativas del visitante como a las necesidades del sector.

En cuanto a las acciones en la feria Gandia llevará a cabo una amplía programación de presentaciones y actividades, orientadas tanto al público profesional como al general.

Celebración de los 40 años de la Bandera Azul. Gandia cuenta cono 40 banderas azules en sus playas, un reconocimiento a la calidad, seguridad y sostenibilidad de su litoral. En Fitur la ciudad resaltará este hito histórico, mostrando la excelencia de sus playas.

Eventos deportivos y turismo activo. Se presentará un calendario anual de competiciones deportivas que permitirá a los visitantes planificar su estancia y repetir experiencia en futuras ediciones. La iniciativa responde a una demanda tanto del sector como del público interesado en el turismo activo.

Turismo patrimonial. El departamento de Patrimonio lanzará en junio la tarjeta "Visit Gandia", que permitirá acceder a todos los espacios patrimoniales de la ciudad (Palau Ducal, Colegiata, MAGa...) con un único pase.

Festivales y música. Gandia es una ciudad cono una agenda musical continua. En Fitur Gandia presentará sus grandes festivales, como el Pirata y el Mediterránea, así como ciclos y eventos musicales distribuidos a lo largo de todo el año.

Gastronomía. La promoción gastronómica incluirá demostraciones en directo de fideuà, con la participación de chefs reconocidos como Casa Jose, Avelino Alfaro y Mboga Mar, ganador del 50° Concurso de Fideuà de Gandia. Además, después de Fitur Gandia estará en Madrid Fusión a través del club de producto Saborea España, mostrando la calidad de sus restaurantes, bodegas y productos locales.

Acciones promocionales. Gandia reforzará su visibilidad mediante campañas en redes sociales, geolocalización de videos, códigos QR y colaboración cono medios especializados como Paradores y AireLibre. Además, se instalará una ruleta interactiva para el público general, con premios y regalos que acercan a los visitantes a la oferta turística y comercial de la ciudad.

Reuniones sectoriales. Durante Fitur se celebrarán encuentros cono turoperadores y las oficinas españolas de turismo en el extranjero (OED), cono el objetivo de afianzar alianzas, desarrollar estrategias conjuntas y potenciar la proyección de Gandia como destino turístico internacional. También se presentará un resumen técnico sobre el Gandia Arena, orientado a eventos deportivos y de ocio.

Sin expositor ni mostrador

Por segundo año consecutivo Gandia no tendrá ni siquiera un mostrador en el expositor de Turisme Comunitat Valenciana (pabellón 7), ya que tampoco se logró el año pasado el estatus de marca turística, pero sí tendrá "stand" en el área de la Red de Destinos Turísticos por la Diversidad (Pabellón 9), orientado al público LGTBI, donde presentará su "Gandia Pride", que incluye la tercera edición de la gala Mr Gay Comunitat Valenciana, a finales de mayo. Sí que se harán acciones promocionales en la plaza central del expositor de la Comunitat Valenciana.

Sendra avanzó que se ha iniciado un expediente para que la Fira i Festes sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

También habrá un evento externo donde La Marina de Gandia presentará su proyecto de reforma y ampliación del Club Náutico el miércoles 21 en el hotel Four Seasons de Madrid.

Además, durante la próxima semana, y coincidiendo cono Fitur 2026, los principales atractivos turísticos de Gandia se visualizarán en una decena de mupis digitales en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor instalados en los vestíbulos de la alta velocidad así como de Cercanías y Media Distancia.