Dos triunfos y una derrota del Chef Amadeo Gandia Billar en la División de Honor Nacional
Los equipos de la categoría autonómica no pueden lograr la victoria
El Chef Amadeo Gandia Billar ha vivido un intenso y exigente fin de semana de competición en sus diferentes equipos y categorías. En la Liga Nacional de División de Honor, el equipo gandiense ha disputado tres partidos concentrados en apenas 48 horas, un auténtico test de solidez y mentalidad competitiva.
El sábado por la mañana arrancó con una importante victoria por 6-2 frente al Granollers. Tres puntos vitales que permiten al equipo mantenerse plenamente en la lucha por los puestos de cabeza. Un triunfo cargado de emoción, dedicado especialmente al compañero Raül Cuenca, que sufrió un percance durante las pasadas navidades y permanece alejado de las mesas. Desde el club le enviamos todo nuestro apoyo y los mejores deseos para una pronta recuperación.
Ya por la tarde, el equipo disputó el segundo encuentro ante el Madrid E. Nacional, que se saldó con una derrota por 2-6. El domingo por la mañana llegaba el tercer y último partido, que se resolvió con una contundente victoria por 8-0 frente al Ayamonte.
Con la media temporada ya completada, todo queda por decidir en una División de Honor tremendamente igualada, con empate entre los cuatro primeros clasificados, lo que augura una segunda vuelta apasionante.
En la Liga Autonómica de Primera División, el Chef Amadeo recibió en las instalaciones de Gandia al conjunto de Llíria. Un partido que parecía decantarse a favor del equipo local, pero que en los instantes finales vio cómo la balanza se inclinaba hacia el conjunto visitante,
En la Liga Autonómica de Segunda División, se jugó en Gandia ante el Torrent. Un partido abierto, intenso y con alternativas, en el que los jugadores lucharon, compitieron y, sobre todo, disfrutaron en la mesa. Aunque la joven escuela del club no pudo sumar la victoria que tanto está trabajando semana tras semana, el mensaje es claro: todo llega. Con esa actitud, entusiasmo y compromiso, los resultados no tardarán en acompañar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras
- Paralizan en Gandia el desahucio de una familia vulnerable que no podía pagar un alquiler de 700 euros
- Piden que Sanidad declare a Gandia área de difícil cobertura para evitar la 'fuga de personal