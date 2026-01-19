Dos triunfos y una derrota del Chef Amadeo Gandia Billar en la División de Honor Nacional

El Chef Amadeo Gandia Billar ha vivido un intenso y exigente fin de semana de competición en sus diferentes equipos y categorías. En la Liga Nacional de División de Honor, el equipo gandiense ha disputado tres partidos concentrados en apenas 48 horas, un auténtico test de solidez y mentalidad competitiva.

El sábado por la mañana arrancó con una importante victoria por 6-2 frente al Granollers. Tres puntos vitales que permiten al equipo mantenerse plenamente en la lucha por los puestos de cabeza. Un triunfo cargado de emoción, dedicado especialmente al compañero Raül Cuenca, que sufrió un percance durante las pasadas navidades y permanece alejado de las mesas. Desde el club le enviamos todo nuestro apoyo y los mejores deseos para una pronta recuperación.

Ya por la tarde, el equipo disputó el segundo encuentro ante el Madrid E. Nacional, que se saldó con una derrota por 2-6. El domingo por la mañana llegaba el tercer y último partido, que se resolvió con una contundente victoria por 8-0 frente al Ayamonte.

Con la media temporada ya completada, todo queda por decidir en una División de Honor tremendamente igualada, con empate entre los cuatro primeros clasificados, lo que augura una segunda vuelta apasionante.

En la Liga Autonómica de Primera División, el Chef Amadeo recibió en las instalaciones de Gandia al conjunto de Llíria. Un partido que parecía decantarse a favor del equipo local, pero que en los instantes finales vio cómo la balanza se inclinaba hacia el conjunto visitante,

En la Liga Autonómica de Segunda División, se jugó en Gandia ante el Torrent. Un partido abierto, intenso y con alternativas, en el que los jugadores lucharon, compitieron y, sobre todo, disfrutaron en la mesa. Aunque la joven escuela del club no pudo sumar la victoria que tanto está trabajando semana tras semana, el mensaje es claro: todo llega. Con esa actitud, entusiasmo y compromiso, los resultados no tardarán en acompañar.