La UE Benifairó acaba con la condición de invicto del líder UD Oliva
Los de Joano Fuster han estado 14 partidos de Liga y 5 de La Nostra Copa sin conocer la derrota
La UD Oliva sufre su primera derrota de la temporada en Liga y La Nostra Copa. La UE Benifairó de la Valldigna es el único que puede doblegar a los del Morer después de 19 encuentros de competición oficial, 14 del campeonato liguero y 5 de La Nostra Copa. Los goles de Salavert y Javi Pons (2) derrotan al cuadro olivense de Joano Fuster en un choque trepidante ante un campo lleno.
Los olivenses, sin embargo, no pierden el liderazgo en el grupo sexto de Segunda FFCV, aunque sí ven disminuida su ventaja a 4 puntos con el segundo clasificado, el CF Cullera. El equipo de la Ribera ha ganado por 3-0 al CF Miramar en esta última jornada de la primera vuelta.
En otros resultados de la jornada, la UD Beniopa gana 1-0 al Safor CF Gandia "A", el CE Ròtova vence 1-3 al Daimús CF; la UD Portuarios Disarp por 0-1 a la UD Alginet; el Real de Gandia CF también por 0-1 al CF Orba y el Villalonga CF y el CF Bellreguard empatan sin goles en su enfrentamiento.
