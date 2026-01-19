La UE Tavernes culmina una gran semana que le afianza en zona de promoción

La UE Tavernes cierra una semana muy productiva de tres partidos con un empate en casa y dos victorias en los campos del líder y el cuarto clasificado, lo que le consolida casi definitivamente en la zona de promoción de ascenso.

El equipo vallero realiza un gran esfuerzo físico antes rivales exigentes, demostrando contar con un gran bloque y con un cuerpo técnico que ha dosificado a sus jugadores para no acusar los 526 km de los desplazamientos en tres días.

En el partido del sábado en la localidad castellonense de Benlloc ante el CF Nou Jove Castello-UE Ripollés "A", el técnico los de la Valldigna, "Tomaca", hizo rotaciones ante un rival joven, bien clasificado, al que quizás le sobró ímpetu, sobre todo en la segunda mitad. En el Tavernes debutó su último fichaje, el delantero, Sabater que estuvo a buen nivel.

El Tavernes empezó controlando la posesión del balón y tuvo que remontar el gol de penalti de los locales, consiguiendo el empate por mediación de Joan. El debutante Sabater tuvo en un chut desde muy lejos la opción de conseguir el 1-2 al ver el portero adelantado. Poco a poco los locales nivelaron el partido, creando peligro en jugadas a balón parado. El meta vallero, Xumi, estuvo muy seguro por arriba. Con el 1-1 se llegaba al descanso.

Los de Tavernes querían los tres puntos en la segunda mitad. Héctor tuvo una ocasión clarísima, pero su balón salió alto. El partido se jugaba a un gran ritmo, siendo las pocas ocasiones de los jugadores valleros. El mister refrescó al equipo con algunos cambios, que le permitieron mantener su ritmo en un campo de grandes dimensiones. Nico Cháfer tuvo una clara oportunidad al lanzamiento de una falta, después fue Sabater el que hizo lucirse al portero local. Los locales lo intentaban, aunque la defensa vallera, como siempre a gran nivel, impedía el peligro. En el minuto 87, una gran jugada por banda con centro de Sabater y culminación de Seral serviría para establecer el resultado definitivo de 1-2.

Tres puntos más que consolidan al equipo en zona de privilegio, a 6 puntos del líder CF Acero, pero ya con doce puntos de ventaja respecto al cuarto clasificado.