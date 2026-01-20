La borrasca Harry ya se traga media playa en Tavernes de la Valldigna

La borrasca Harry, que trae asociado un fuerte temporal marítimo, ya se deja notar en el litoral de la Safor. El caso más preocupante en la comarca, por la proximidad de las viviendas, vuelve a ser Tavernes de la Valldigna. El mar llega a prácticamente la mitad de su playa urbana, y ha desplazado algunas pasarelas de madera.

Además, la Policía Local está pendiente de la playa de la Goleta, muy tocada desde el temporal Gloria de enero de 2020. El agua está entrando a la urbanización por la plaza de Formentera. El ayuntamiento reforzó ayer en ese punto las barreras de hormigón que actúan como contención.

En esta webcam se puede ver en directo el temporal en la playa de Tavernes de la Valldigna, a la altura de la avenida de la Marina.

Playa de Tavernes, esta mañana. / Levante-EMV

En Gandia las olas también está golpeando con fuerza contra la escollera de la playa Nord. Su parte superior está acondicionada como paseo, pero está cerrada desde ayer por la tarde ante el riesgo que suponen las fuertes rachas de viento y las olas.

Aquí se puede ver la playa Nord de Gandia en una webcam de Generalitat.

Playa de Tavernes. / Levante-EMV

El Gobierno de Gandia reunió ayer al Cecopal para acordar la vigilancia en la escollera, en las zonas inundables y en las desembocaduras de barrancos y del río Serpis. El Ayuntamiento de Gandia recuerda a la ciudadanía que evite las zonas próximas a la costa", así como que no se atraviesen caminos con riesgo de inundación y que se sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades.

También ha subido el nivel del mar en las playas al sur del puerto de Gandia, otra zona que está en regresión y muy castigada cada vez que hay un temporal de levante, en municipios como Daimús, Miramar, Bellreguard o Piles.

Por otra parte, los pescadores no han salido a faenar por segundo día consecutivo, pero no tanto por el temporal si no por el paro convocado contra la medida de Bruselas de notificar y pesar las capturas antes de llegar a puerto. Ayer se alcanzó un acuerdo en Madrid, pero el sector mantiene el paro hasta que no lo vea plasmado en el BOE.