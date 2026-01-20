El CA Gandia Alpesa, sobre el fiasco de la pista de atletismo: "Ya hay atletas federados que nos han pedido la baja"

El presidente del Club Atletisme Gandia Alpesa es el primero que ha respondido a las preguntas de Levante-EMV sobre la paralización de las obras de reforma de la pista de atletismo de la ciudad que, lógicamente, va a retrasar varias semanas más o meses su utilización.

Quino Borredà explica que como club, evidentemente, estamos "fastidiados", como hablamos al inicio de la temporada, con una escuela que lucha por afianzar a niños o el trabajo de integración de la mano de Asmisaf, Que no tengamos un lugar donde poder practicar el atletismo, nos dolía mucho. Pero, al final, ya no éramos nosotros los que perdíamos, si no, todos los niños, niñas y personas que quieren practicar este deporte"

A nivel Federado, destaca el dirigente y a la vez atleta que, incluso, después de la última noticia sobre la paralización de las obras, "hay atletas que dudan en continuar y, de hecho, hemos tenido la demanda de baja de algunos por no poder hacer frente a tanto desplazamiento para entrenar y por la incertidumbre de no saber hasta cuándo se alargará la situación. Sencillamente, les ha hecho perder la ilusión".

Pero ahora mismo, apunta Borredà, "vista la evolución de los hechos, entendemos que todos, tanto consistorio, como clubes y como he dicho, la ciudad, hemos sido engañados, y, puede ser, que hasta estafados. ¿Qué podrían haberse tomado medidas antes?: Puede ser, pero ahora lo que nos importa es que la solución llegue lo antes posible, y que la pista esté terminada, al menos, para empezar el próximo curso 26/27 en septiembre.

El presidente del CA Gandia Alpesa reconoce que, tanto el coordinador del Servei d'Esports, como el concejal de Deportes, "han estado para poder hablar con ellos y han podido decirnos todo lo que sabían en cada momento".

Según Borredà, Ahora, aparte de esta pista, hay que tomar nota para que en el futuro Gandia pueda ofrecer alternativas a los clubes y atletas con una pista más pequeña, si puede ser".