El CA Safor Teika hace historia con el título de campeón autonómico absoluto de clubes en pista cubierta

El Club d’Atletisme Safor Teika lo ha vuelto a conseguir: superarse a sí mismo y hacer historia. Esta vez ha sido en el Campeonato de la Comunitat Valenciana Absoluto de Clubes en Pista Cubierta (Short Track), disputado el pasado sábado en el Palau Velòdrom Luis Puig de València.

La entidad gandiense participó con sus dos equipos, masculino y femenino, entre los 12 mejores clubes de la Comunitat Valenciana. Lo conseguido por el CA Safor Teika es histórico para ambos conjuntos, ya que los chicos se proclaman campeones por primera vez, superando a clubes de División de Honor como el CA Playas de Castelló o el Fent Camí de Mislata, y las chicas son subcampeonas, igualando su mejor resultado conseguido la pasada temporada.

El equipo masculino fue primero con 120 puntos, por delante del CA Playas de Castellón, segundo con 112 y del Diputación de València CA, tercero con 96 puntos. En el podio femenino fue primero el Diputación de València CA con 136 puntos, segundo el CA Safor Teika (132 puntos) y tercero el CA Playas de Castelló, con 125 puntos.

En los últimos doce años la evolución del equipo masculino "groguet" ha sido ascendente en este evento. Los resultados han sido los siguientes: 2015 (decimocuarto de 16 equipos), 2016 (8º de 12), 2017 (primero de la Final B), 2018 (8º de 8), 2019 (3º de 8), 2020 (4º de 8), 2022 (2º de 8), 2023 (2º de 8), 2024 (3º de 8) y 2025 el segundo de 12.

El equipo femenino ha ido también mejorando sus posiciones. En 2015 fue noveno de 16, 2016 (7º de 12), 2017 (4º de 8), 2018 (6º de 8), 2019 (4º de 8), 2020 (3º de 8), 2022 (4º de 8), 2023 (3º de 8), 2024 (3º de 8) y 2025 el segundo de 12.

En cuanto a las pruebas, en el equipo masculino triunfaron Marcos García (800 ml) y el equipo de relevistas 4x400, formado por Jordi Doménech, Joan Lloret, Jorge Boscà y Adrián Paños. Quedó segundo Pablo Reina en los 3.000 ml. Fueron terceros Jorge Boscà (400 ml), Adrián Paños (200 ml), Manuel Canet (peso), e Izán Huesca en los 60 ml.

Respecto del equipo femenino fueron primeras en sus pruebas Lucía Gramage (400 ml) y Laura Castillo (200 ml). Quedaron segundas Ariana Gómez (altura), Matilda Halfwordson (60 mv), Mara Herrando (longitud), Iris Soler (60 ml), Meriel Luján (3.000 ml),y las relevistas 4x400, formado por Camila Pagani, Begoña Gramage, Lucía Gramage y Laura Castillo.

El equipo masculino estuvo formado al completo por Izán Huesca (60 ml), Miguel Llinares, Leroy Chacon, Stivan Yordanov y Pablo Montalva (60 ml fuera de concurso), Adrián Paños (200 ml), Jorge Boscà (400 ml), Marcos García (800 ml), Álex Sangil (1.500 ml), Pablo Reina (3.000 ml), Pau Borillo (60 mv), Jorge Landínez (altura), Miguel Navarro (triple salto), Pascal Alliston (longitud), Miguel Ángel Carvajal (pértiga), y Manuel Canet (peso). Los relevistas 4x400 fueron Jordi Doménech, Joan Lloret, Jorge Boscà y Adrián Paños y como reservas Jorge Landínez y Pablo Reina.

El equipo femenino lo formaron Iris Soler (60 ml), Paula Sierra, Aitana Guerola, Victoria Ortiz (60 ml fuera de concurso), Laura Castillo (200 ml), Lucía Gramage (400 ml), Candela de Ana (800 ml), Violeta López (1.500 ml), Meriel Luján (3.000 ml), Matilda Halfwordson (60 mv), Ariana Gómez (altura), Milena Gómez (triple salto), Mara Herrando (longitud), Silvia García-Gasulla (pértiga), y Cyntia Gómez (peso). Las relevistas 4x400 fueron Camila Pagani,Begoña Gramage, Lucía Gramage y Laura Castillo, y como reservas Candela de Ana, e Iris Soler.