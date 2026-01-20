El Club de Rem Cia Gandia, motor del remo escolar en la comarca
La jornada provincial de remoergómetro reúne en el Colegio Joan XXIII del Grau a decenas de participantes
El Club de Rem Cia Gandia volvió a demostrar su papel fundamental en la promoción del deporte base con la exitosa organización de la Jornada Provincial de los Jocs Esportius de Remoergómetro, celebrada en colaboración con la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana. La cita reunió a un elevado número de jóvenes deportistas en edad escolar, convirtiéndose en una auténtica fiesta del remo y del deporte educativo.
Participaron niños y niñas del propio Club de Rem Cia Gandia, cuyo número crece de forma constante año tras año, así como de otros clubes de la ciudad y de distintos centros educativos. Este incremento sostenido refleja el compromiso del club con la formación deportiva, la inclusión y la creación de hábitos saludables desde edades tempranas.
Desde la organización se quiere subrayar especialmente la gran implicación y cooperación del Colegio Joan XXIII del Grau de Gandia, que cedió sus instalaciones y ejerció como sede de la competición. Su colaboración fue clave para el correcto desarrollo del evento, mostrando una vez más la importancia del trabajo conjunto entre entidades deportivas y educativas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras
- Piden que Sanidad declare a Gandia área de difícil cobertura para evitar la 'fuga de personal
- Osborne reparará el toro de Tavernes y Arran vuelve a atribuirse su derribo
- Tavernes de la Valldigna corona a la Comunitat Valenciana como campeona de España