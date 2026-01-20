El Club Rem Grau Gandia sube al podio en la IV Regata de la Liga SUMA en Benidorm

El Club Rem Grau Gandia firmó una destacada actuación el pasado fin de semana en la IV Regata de la Liga SUMA, celebrada en el Club Náutico de Benidorm y organizada por la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana.

La jornada tuvo un significado especial para el club gandiense, ya que dos de sus tres embarcaciones se estrenaban en una regata oficial, demostrando el crecimiento y la consolidación del proyecto deportivo de la entidad.

El mejor resultado llegó de la mano del equipo cadete femenino, que realizó una magnífica regata y consiguió una segunda posición, subiendo al podio en su debut competitivo y dejando constancia del gran trabajo realizado durante los entrenamientos.

El equipo veterano femenino finalizó en 11ª posición, un resultado que, más allá de la clasificación, supuso la adquisición de una experiencia muy valiosa en una liga de alto nivel, sentando las bases para futuras mejoras y progresión del grupo.

En categoría absoluta masculina, el equipo del Rem Grau Gandia, que ya había participado en la I Regata de la Liga SUMA, logró consolidarse en la competición con una 7ª plaza, confirmando su evolución y regularidad frente a clubes con una mayor trayectoria.

Desde el Club Rem Grau Gandia se valora muy positivamente la actuación global de los equipos, destacando el esfuerzo, compromiso y espíritu de superación de todos los y las deportistas, así como el trabajo del cuerpo técnico.

Estos resultados refuerzan la apuesta del club por el remo base, femenino y de proyección, y animan a seguir creciendo jornada a jornada dentro de la Liga SUMA.