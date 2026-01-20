Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal

La Policía Local de Tavernes de la Valldigna ha ordenado el desalojo, de manera preventiva, del edificio Neptuno de la playa, después de que el temporal marítimo de la borrasca Harry haya derribado la terraza de un apartamento en el primer piso este bloque.

El inmueble es un edificio residencial ubicado en la calle Pintor Pinazo, en primera línea de la playa urbana, y no en la de la Goleta, que es la que tradicionalmente se lleva la peor parte del embate de las olas en este tipo de temporales.

Los agentes han acordonado el edificio sobre las cuatro y media de la tarde. En él, según fuentes municipales, había una decena de ocupantes, tres familias, que han resultado ilesos. Todos ellos tienen una alternativa donde pasar la noche.

El balcón que se ha desprendido en el edificio de la playa de Tavernes. / Levante-EMV

El apartamento donde se ha producido el derrumbe es propiedad de la concejala del PP de Tavernes Marien Ciscar. La regidora relata que se encontraba con su marido y con su hijo "y en ese momento hemos escuchado un ruido muy fuerte". Rápidamente han dado el aviso a la Policía Local. Las olas también han destruido dos escaleras que dan acceso a la arena. "Cada vez hay menos arena y el mar golpea directamente contra la base del edificio", lamenta la concejala.

Anteriormente este bloque, de cuatro alturas y 16 viviendas, y construido en los años 60, ya había tenido problemas debido a los temporales. Técnicos municipales han procedido a revisar tanto el estado de esta finca como el de los edificios colindantes.