Las Fallas de Gandia generan un impacto de 40 millones de euros y 377 empleos

Las Fallas de Gandia generan un impacto económico total de 40,38 millones de euros, aportan 14,85 millones de euros al PIB y sostienen 377 empleos equivalentes a tiempo completo, según un estudio elaborado por la Cátedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera, de la Universitat de València, en colaboración con la Junta Local Fallera de Gandia.

El informe, basado en la metodología científica de análisis "input-output", y en encuestas a falleros, comisiones, residentes y visitantes, confirma que las Fallas, durante todo el año, no son solo una manifestación cultural y patrimonial, sino también uno de los principales motores económicos de la ciudad.

El estudio pone de relieve el alto retorno de la inversión municipal: por cada 100.000 euros de gasto del Ayuntamiento de Gandia, la fiesta genera 5,8 millones de euros en facturación empresarial, 2,1 millones de euros de PIB y 54 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Un resultado que, según sus impulsores, "evidencia la capacidad de las políticas culturales para dinamizar la economía local y el empleo".

De los más de 40 millones de euros de impacto total, casi el 70% procede de efectos indirectos e inducidos, lo que demuestra la capacidad tractora de las Fallas sobre el conjunto del sistema productivo valenciano. La expansión de la demanda final se estima en 12,4 millones de euros de gasto directo, que se multiplica a lo largo de la cadena de valor.

Los falleros concentran cerca del 50% del impacto total, con más de 19,7 millones de euros en facturación, seguidos por las comisiones falleras (10,1 millones) y por el conjunto de visitantes y residentes, que aportan más del 20% del impacto económico total.

El estudio destaca que el sector servicios concentra más del 80% del impacto en PIB y el 75% del empleo generado, especialmente en comercio, hostelería, actividades culturales y creativas, servicios profesionales y actividades inmobiliarias. La industria también se beneficia de forma relevante, con un 12,3% del impacto en valor añadido y un 18% del empleo, confirmando que el efecto de las Fallas va mucho más allá del turismo y la restauración.

Presentación del estudio a la asamblea de la FdF. / Levante-EMV

Además del impacto económico, el informe subraya el valor social y territorial de las Fallas de Gandia como espacio de identidad colectiva, cohesión social y dinamización comunitaria, alineado con los principios de desarrollo local sostenible que promueve la Cátedra Joan Noguera.

El presidente de la Federació de Falles de Gandia, Francisco Martínez, destacó que el estudio "pone cifras a una realidad que el mundo fallero vivo desde hace décadas, las Fallas son una actividad cultural que genera economía, ocupación y ciudad durante todo el año". Martínez subrayó también el papel clave de las comisiones falleras, "que con su esfuerzo colectivo sostienen un modelo festivo que beneficia el conjunto de Gandia y refuerza el tejido social y asociativo".

Por su parte, el director del estudio y de la Cátedra Joan Noguera, Adrián Ferrandis, señaló que las Fallas de Gandia "son un claro ejemplo de cómo una fiesta de raíz popular puede actuar como palanca de desarrollo local, con impactos que transcienden el ámbito económico". Según Ferrandis, el estudio evidencia que "la cultura, cuando se gestiona con visión estratégica, es capaz de generar cohesión social, identidad colectiva y actividad económica sostenible en el territorio.

El estudio ha sido dirigido por Adrián Ferrandis, con la coordinación de José Vicente Sánchez, y la participación de un equipo multidisciplinar de la Universitat de València especializado en economía, geografía y turismo, ente ellos el economista Fernando Álvarez.

El concejal delegado de las Fallas, Adrià Vila, subrayó el carácter multiplicador de la aportación municipal a la fiesta, que además es “parecida en términos relativos” si se compara con la del Ayuntamiento de València. “Los datos confirman que apostar por las Fallas es apostar por la cultura, la cohesión social y el desarrollo económico de Gandia”, concluyó Vila.