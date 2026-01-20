Marina de Gandia inicia el proyecto que ha costado 10 años de gestiones

Operarios de la empresa Obresa, por encargo de Nueva Marina de Gandia SL, han iniciado este lunes los trabajos del que está llamado a convertirse como uno de los proyectos turísticos estratégicos para Gandia. Se trata de las nuevas instalaciones que ocuparán el lugar donde estaba el antiguo Club Náutico, concebido como un espacio abierto dirigido en dos vertientes.

Por una parte, permitir el atraque de los yates y otras embarcaciones de recreo en mejores condiciones que había, con servicios de calidad para los clientes. Y, por otra, convertir buena parte de ese espacio en un polo de negocios, con tiendas, locales de hostelería y de ocio en esa zona privilegiada que hace de frontera entre la bocana del puerto de Gandia con la playa Nord.

El proceso no ha sido fácil. Hace casi diez años que se lleva gestionando la nueva concesión del espacio del Náutico que, con un largo litigio judicial de por medio, finalmente se adjudicó Nueva Marina de Gandia, empresa del grupo Alcara Infraestructuras.

Los ingenieros y urbanistas que han diseñado el proyecto se han fijado en modelos como el del Náutico de Dénia, para ello se han diseñado espacios de libre acceso al público y edificios espectaculares que cambiarán la imagen de esa zona de la playa.

Tras la presentación del proyecto, todavía quedaban pendientes las licencias y autorizaciones que otorga la Autoridad Portuaria de València (APV) y del Ayuntamiento de Gandia, de manera que no se pudieron iniciar las obras el pasado noviembre, cuando estaba previsto. Con los trabajos que han arrancado, y que han llamado la atención de quienes pasean por esa zona, se pone en marcha un cronograma que se extiende durante dos años, el periodo fijado por la APV para la ejecución de las obras.

No obstante la intención de Nueva Marina de Gandia es ganar tiempo y acortar ese periodo al máximo. Si no surgen problemas, bien en forma de nuevos trámites o bien por condicionantes técnicos, se confía en que este «nuevo Náutico» de Gandia pueda abrir sus puertas en el verano de 2027, seis meses antes de agotar el periodo máximo.

Más calado, más amarres

Al derribo de la valla y de la estructura de los pañoles, que es por donde han empezado los trabajos, le seguirá el desmontaje de buena parte de los pantalanes y el dragado de la dársena deportiva, de manera que permita incrementar el calado y el aforo del recinto donde atracarán las embarcaciones.

Esa operación deberá tener en cuenta el tratamiento del material que se extraiga del fondo del recinto, en el que, durante décadas, se han podido acumular residuos contaminantes que se tendrán que depositar en vertederos autorizados.

El retraso en el inicio de las obras también se ha producido por un incremento del aforo máximo permitido en ese recinto. Nueva Marina de Gandia previó inicialmente una capacidad para mil personas, pero se ha ampliado a 1.300 y eso ha obligado a realizar informes actualizados.

Figuración del proyecto, con el club social y espacios de ocio en primer término y los amarres detrás. / Levante-EMV

Una y otra vez se ha acusado a Nueva Marina de Gandia de no iniciar las obras por problemas financieros, especialmente por los dirigentes del Club Náutico, pero los responsables de la mercantil que acaba de iniciar los trabajos lo niegan y atribuyen el retraso exclusivamente a los cambios en el proyecto y a la obtención de los permisos por parte de distintas administraciones y organismos.

El Ayuntamiento de Gandia, para el que esta actuación resulta estratégica en el marco de los muchos proyectos que afectan al puerto, a la playa o a su entorno, tiene previsto presentar la Nueva Marina de Gandia en la edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) que arranca este miércoles.