Oliva consolida un talud en la montaña de Santa Anna
La actuación de alumnos del taller de empleo evita riesgos de desprendimientos a la guardería El Caragol
También han acondicionado el parque de Rabdells
Josep Camacho
El Ayuntamiento de Oliva, a través del taller de empleo "Aureba II", ha finalizado recientemente unos trabajos de mejora y consolidación del talud de la montaña de Santa Anna dentro de las prácticas formativas del alumnado.
Durante las últimas semanas la especialidad de Forestal ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos, mediante una intervención en el talud situado en una vertiente de la montaña de Santa Anna que recae a la Escoleta Infantil Municipal ‘El Caragol’.
Esta actuación ha permitido, por un lado, estabilizar el terreno y reducir la erosión de la pendiente, eliminar la vegetación no deseada y mejorar el suelo orgánico; y, por otro lado, restaurar y dignificar una zona degradada, mejorando el aspecto paisajístico y la integración en el entorno.
Estos trabajos, desarrollados como parte de su formación práctica, permiten al alumnado ejercitar y consolidar sus competencias profesionales, a la vez que contribuyen de manera directa a la mejora de los espacios y entornos municipales, ofreciendo un valioso servicio a la comunidad.
El mismo taller ha llevado a cabo también labores de mantenimiento, reparación y mejora del parque de Rabdells. Las actuaciones han consistido en el clareo del arbolado existente, mediante la eliminación de ramas enfermas, caídas o deformes, para mejorar el estado sanitario de los árboles, favorecer el correcto desarrollo y garantizar la seguridad de las personas usuarias del parque.
Además, se han hecho trabajos de poda de la adelfa que conforma el perímetro de una parte del parque, mejorando la estructura, el control del crecimiento y la estética general del espacio. Finalmente, se ha procedido a la retirada y limpieza de todos los restos de poda generados, dejando la zona en óptimas condiciones de uso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras
- Piden que Sanidad declare a Gandia área de difícil cobertura para evitar la 'fuga de personal
- Osborne reparará el toro de Tavernes y Arran vuelve a atribuirse su derribo
- Tavernes de la Valldigna corona a la Comunitat Valenciana como campeona de España