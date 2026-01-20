Oliva consolida un talud en la montaña de Santa Anna

El Ayuntamiento de Oliva, a través del taller de empleo "Aureba II", ha finalizado recientemente unos trabajos de mejora y consolidación del talud de la montaña de Santa Anna dentro de las prácticas formativas del alumnado.

Durante las últimas semanas la especialidad de Forestal ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos, mediante una intervención en el talud situado en una vertiente de la montaña de Santa Anna que recae a la Escoleta Infantil Municipal ‘El Caragol’.

Esta actuación ha permitido, por un lado, estabilizar el terreno y reducir la erosión de la pendiente, eliminar la vegetación no deseada y mejorar el suelo orgánico; y, por otro lado, restaurar y dignificar una zona degradada, mejorando el aspecto paisajístico y la integración en el entorno.

Estos trabajos, desarrollados como parte de su formación práctica, permiten al alumnado ejercitar y consolidar sus competencias profesionales, a la vez que contribuyen de manera directa a la mejora de los espacios y entornos municipales, ofreciendo un valioso servicio a la comunidad.

Labores en el parque de Rabdells. / Levante-EMV

El mismo taller ha llevado a cabo también labores de mantenimiento, reparación y mejora del parque de Rabdells. Las actuaciones han consistido en el clareo del arbolado existente, mediante la eliminación de ramas enfermas, caídas o deformes, para mejorar el estado sanitario de los árboles, favorecer el correcto desarrollo y garantizar la seguridad de las personas usuarias del parque.

Además, se han hecho trabajos de poda de la adelfa que conforma el perímetro de una parte del parque, mejorando la estructura, el control del crecimiento y la estética general del espacio. Finalmente, se ha procedido a la retirada y limpieza de todos los restos de poda generados, dejando la zona en óptimas condiciones de uso.