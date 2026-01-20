El senior femenino de 2ª División acapara el protagonismo en el CV Gandia
Los equipos municipales no pudieron disputar sus encuentros debido a la lluvia
El senior femenino de segunda división del Club Voleibol Gandia fue el gran protagonista del fin de semana tras lograr una importante victoria a domicilio por 2-3 frente al CV Albal. En un partido muy igualado y de gran intensidad, el equipo mostró carácter y competitividad para imponerse en el tie-break. Por su parte, el senior masculino, también de segunda, cayó por 3-0 ante Picassent.
En categoría infantil, el infantil femenino de Primera firmó un gran partido en casa venciendo por 3-1 al CV Xàtiva. El infantil de Primera B perdió 0-3 frente al CV Real de Gandia. El infantil de Segunda, GandimPress, disputó doble jornada ante el CV Racing Playas con derrotas por 3-1 y 1-3. En chicos, el infantil ganó 0-3 al CV Elche y el infantil zonal se impuso 3-0 al CV Lucentum.
En categoría cadete, el zonal A venció 3-0 al cadete C del club. En la rama masculina, el cadete de Primera logró una clara victoria por 3-0 frente al CV Conqueridor.
En juveniles, el de Primera perdió 1-3 ante el CV Elche. El femenino de Tercera cayó 0-3 frente al CV Alzira, mientras que el masculino de Segunda perdió en el tie-break 2-3 ante el CV Elche Salesianos.
Los equipos municipales no pudieron disputar sus encuentros debido a la lluvia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras
- Piden que Sanidad declare a Gandia área de difícil cobertura para evitar la 'fuga de personal
- Osborne reparará el toro de Tavernes y Arran vuelve a atribuirse su derribo
- Tavernes de la Valldigna corona a la Comunitat Valenciana como campeona de España