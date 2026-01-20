Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El senior femenino de 2ª División acapara el protagonismo en el CV Gandia

Salva Talens

Gandia

El senior femenino de segunda división del Club Voleibol Gandia fue el gran protagonista del fin de semana tras lograr una importante victoria a domicilio por 2-3 frente al CV Albal. En un partido muy igualado y de gran intensidad, el equipo mostró carácter y competitividad para imponerse en el tie-break. Por su parte, el senior masculino, también de segunda, cayó por 3-0 ante Picassent.

En categoría infantil, el infantil femenino de Primera firmó un gran partido en casa venciendo por 3-1 al CV Xàtiva. El infantil de Primera B perdió 0-3 frente al CV Real de Gandia. El infantil de Segunda, GandimPress, disputó doble jornada ante el CV Racing Playas con derrotas por 3-1 y 1-3. En chicos, el infantil ganó 0-3 al CV Elche y el infantil zonal se impuso 3-0 al CV Lucentum.

En categoría cadete, el zonal A venció 3-0 al cadete C del club. En la rama masculina, el cadete de Primera logró una clara victoria por 3-0 frente al CV Conqueridor.

En juveniles, el de Primera perdió 1-3 ante el CV Elche. El femenino de Tercera cayó 0-3 frente al CV Alzira, mientras que el masculino de Segunda perdió en el tie-break 2-3 ante el CV Elche Salesianos.

Los equipos municipales no pudieron disputar sus encuentros debido a la lluvia.

