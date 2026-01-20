Tigres de Gandia, finalista del campeonato autonómico de béisbol cuando aún restan dos partidos
Los de la Safor aseguran matemáticamente la clasificación tras derrotar el vigente campeón
Tigres de Gandia Béisbol Club asegura, de forma matemática, su clasificación para la final del campeonato autonómico a falta de dos jornadas de que finalice la primera fase de la competición
El conjunto gandiense se gana por derecho propio su pase a la final tras sumar un nuevo triunfo a domicilio este pasado domingo frente al vigente campeón, Astros Naranja, (0-2). Además, Tigres de Gandia se mantiene como único equipo invicto de la competición autonómica.
En el último partido se asistió a un impresionante duelo entre los pitchers de ambas novenas y las defensas de ambos equipos, de ahí el ajustado y diminuto resultado después de las 9 entradas que se disputaron.
Cabe destacar a todo el equipo "felino" por su magnífica defensa, así como a sus dos pitchers que se subieron a la lomita, Jonathan NAVA (abridor) y Miguel Lezama (cerrador). El MVP del partido fue el cátcher Josué Betizagatti por su gran trabajo detrás del cajón de bateo.
Tigres acabó el partido con 8 hits y 0 errores, sumando en el campeonato autonómico un total de 8 victorias, 68 hits y 8 errores.
