Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaCaseta municipal AdamuzERTE FordMarejada ciclónicaTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Victoria clave del Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia senior femenino en Alicante (2-3)

El equipo infantil de Segunda vuelve a triunfar y se mantiene líder de su categoría

El cadete zonal del CV Real de Gandia

El cadete zonal del CV Real de Gandia / CV Real de Gandia

Salva Talens

Gandia

El primer equipo del Club Voleibol Real de Gandia, dirigido por Alejandro Terrero, firmó una victoria de enorme valor en la pista del CV Alicante 2000 por 2-3, en un encuentro que superó las dos horas de duración. Ambos conjuntos llegaban empatados en la clasificación y necesitaban puntuar para alejarse de la zona comprometida, pero fueron las realeras quienes supieron resolver el choque en un tie-break muy disputado.

Los dos puntos obtenidos por el Bollo Natural Fruit permiten al equipo respirar y mirar con ambición la parte alta. Esta semana recibirán al CV Finestrat, rival de la zona baja, en un duelo clave para afianzar la permanencia y mantener vivas sus opciones de alcanzar la cuarta plaza.

En 2ª Juvenil, el CV Real cayó por 2-3 ante el CV Picassent en un partido intenso y atractivo para el público. Con la clasificación ya definida, el cuerpo técnico trabaja con vistas a construir un grupo competitivo para optar al ascenso a 1ª Autonómica la próxima temporada.

El Tercera Juvenil de Luis Ramón sumó una victoria importante frente al Thunder Silla (3-2), reflejo del crecimiento del equipo y su clara mejora en juego y confianza.

El 1ª Infantil, el Bollo Natural Fruit resolvió con autoridad el derbi comarcal ante el CV Gandia (3-0), mientras que el Segunda Infantil El Saleroso, dirigido por Claudia Giménez, se impuso al CV Paterna Liceo (3-0) para mantener el liderato y consolidar su gran temporada.

El Sklum Amarillo Cadete Zonal de Alba Anaya firmó un partido sobresaliente contra el líder invicto, el CV Finestrat. Las realeras forzaron el tie-break y se quedaron a un paso del triunfo (2-3), siendo el primer equipo capaz de incomodar seriamente al conjunto alicantino.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents