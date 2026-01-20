Victoria clave del Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia senior femenino en Alicante (2-3)

El primer equipo del Club Voleibol Real de Gandia, dirigido por Alejandro Terrero, firmó una victoria de enorme valor en la pista del CV Alicante 2000 por 2-3, en un encuentro que superó las dos horas de duración. Ambos conjuntos llegaban empatados en la clasificación y necesitaban puntuar para alejarse de la zona comprometida, pero fueron las realeras quienes supieron resolver el choque en un tie-break muy disputado.

Los dos puntos obtenidos por el Bollo Natural Fruit permiten al equipo respirar y mirar con ambición la parte alta. Esta semana recibirán al CV Finestrat, rival de la zona baja, en un duelo clave para afianzar la permanencia y mantener vivas sus opciones de alcanzar la cuarta plaza.

En 2ª Juvenil, el CV Real cayó por 2-3 ante el CV Picassent en un partido intenso y atractivo para el público. Con la clasificación ya definida, el cuerpo técnico trabaja con vistas a construir un grupo competitivo para optar al ascenso a 1ª Autonómica la próxima temporada.

El Tercera Juvenil de Luis Ramón sumó una victoria importante frente al Thunder Silla (3-2), reflejo del crecimiento del equipo y su clara mejora en juego y confianza.

El 1ª Infantil, el Bollo Natural Fruit resolvió con autoridad el derbi comarcal ante el CV Gandia (3-0), mientras que el Segunda Infantil El Saleroso, dirigido por Claudia Giménez, se impuso al CV Paterna Liceo (3-0) para mantener el liderato y consolidar su gran temporada.

El Sklum Amarillo Cadete Zonal de Alba Anaya firmó un partido sobresaliente contra el líder invicto, el CV Finestrat. Las realeras forzaron el tie-break y se quedaron a un paso del triunfo (2-3), siendo el primer equipo capaz de incomodar seriamente al conjunto alicantino.