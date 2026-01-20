Victoria clave del Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia senior femenino en Alicante (2-3)
El equipo infantil de Segunda vuelve a triunfar y se mantiene líder de su categoría
El primer equipo del Club Voleibol Real de Gandia, dirigido por Alejandro Terrero, firmó una victoria de enorme valor en la pista del CV Alicante 2000 por 2-3, en un encuentro que superó las dos horas de duración. Ambos conjuntos llegaban empatados en la clasificación y necesitaban puntuar para alejarse de la zona comprometida, pero fueron las realeras quienes supieron resolver el choque en un tie-break muy disputado.
Los dos puntos obtenidos por el Bollo Natural Fruit permiten al equipo respirar y mirar con ambición la parte alta. Esta semana recibirán al CV Finestrat, rival de la zona baja, en un duelo clave para afianzar la permanencia y mantener vivas sus opciones de alcanzar la cuarta plaza.
En 2ª Juvenil, el CV Real cayó por 2-3 ante el CV Picassent en un partido intenso y atractivo para el público. Con la clasificación ya definida, el cuerpo técnico trabaja con vistas a construir un grupo competitivo para optar al ascenso a 1ª Autonómica la próxima temporada.
El Tercera Juvenil de Luis Ramón sumó una victoria importante frente al Thunder Silla (3-2), reflejo del crecimiento del equipo y su clara mejora en juego y confianza.
El 1ª Infantil, el Bollo Natural Fruit resolvió con autoridad el derbi comarcal ante el CV Gandia (3-0), mientras que el Segunda Infantil El Saleroso, dirigido por Claudia Giménez, se impuso al CV Paterna Liceo (3-0) para mantener el liderato y consolidar su gran temporada.
El Sklum Amarillo Cadete Zonal de Alba Anaya firmó un partido sobresaliente contra el líder invicto, el CV Finestrat. Las realeras forzaron el tie-break y se quedaron a un paso del triunfo (2-3), siendo el primer equipo capaz de incomodar seriamente al conjunto alicantino.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva
- Gandia quiere ser igual que València y pide a la Conselleria que el 16 de marzo sea no lectivo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- La empresa que ejecuta la reforma de la pista de atletismo de Gandia quiebra y paraliza las obras
- Piden que Sanidad declare a Gandia área de difícil cobertura para evitar la 'fuga de personal
- Osborne reparará el toro de Tavernes y Arran vuelve a atribuirse su derribo
- Tavernes de la Valldigna corona a la Comunitat Valenciana como campeona de España